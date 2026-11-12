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Senado Federal Alcolumbre recorre a 'anel da ansiedade' para acalmar ânimos no Senado Em 1.º fevereiro de 2027, o presidente do Senado tentará ser reconduzido ao posto, mas já tem dois adversários declarados na disputa

Passava das 19 horas quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pediu um minuto da atenção do plenário. Havia acabado de encerrar a sessão, deixando para quinta-feira, 12, a votação do projeto de lei complementar sobre o ajuste fiscal. Foi então que, do alto da tribuna, ele exibiu um objeto em formato circular.

"O que é isso?", perguntaram os colegas, curiosos. Alcolumbre contou, então, ter recebido o presente de um amigo advogado, que acompanha as disputas acaloradas no Senado. "Estou preocupado. É muita pressão e esse objeto feito por uma impressora 3D desestressa a pessoa", disse-lhe o amigo. "Ele pode ajudar a distensionar".

Ao mostrar o "anel da ansiedade", como batizou o regalo, Alcolumbre ouviu de um colega: "Precisamos de 81, presidente!!!?". Era uma referência ao número de senadores.

Candidato a novo mandato à frente do Senado, Alcolumbre afirmou ter descoberto que o anel não apenas pode ajudá-lo a enfrentar as críticas na condução da Casa de Salão Azul como também a superar "esse momento de muitos embates no Brasil".

Em 1.º fevereiro de 2027, o presidente do Senado tentará ser reconduzido ao posto, mas já tem dois adversários declarados na disputa. Tanto a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como o líder da Oposição, Rogério Marinho (PL-RN), anunciaram a intenção de desafiá-lo.

"Eu não sei como consegui viver até hoje sem esse presente", brincou Alcolumbre, levantando o círculo impresso em 3D e provocando risos no plenário. Diz o manual da peça que o movimento repetitivo com a esfera ajuda a aliviar crises nervosas em um piscar de olhos.

Pouco antes daquele "minuto de atenção" pedido pelo presidente do Senado, ataques ao projeto de ajuste fiscal apresentado pelo governo Lula marcavam a sessão no plenário do Senado. Tereza Cristina, Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES) discursaram contra a proposta.

Em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, ouviu críticas até mesmo de integrantes do PT, como o deputado Lindbergh Farias. "Aqui não tem gado, não. Aqui tem gente que tem preocupação que o governo Lula dê certo", protestou Lindbergh.

No Senado, o tom do debate foi ainda mais quente. Diante do impasse, Alcolumbre começou a deslizar o anel da ansiedade entre os dedos e anunciou que tentaria votar o projeto na quinta-feira Não garantiu que conseguirá. Mas o anel, segundo ele, também serve para evitar frustrações.

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