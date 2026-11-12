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ajuste fiscal Alcolumbre reforça que planeja votar medidas fiscais nesta quinta-feira (12) Presidente do Senado criticou a oposição por tentar adiar texto

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reforçou que planeja votar nesta quinta-feira o projeto de ajuste fiscal de R$ 60 bilhões apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio da Silva.

Apesar disso, o chefe da Casa Legislativa disse que a votação pode ficar para a terça-feira da semana que vem caso não haja consenso entre os líderes partidários.

– Eu vou lá para o gabinete (da presidência do Senado) agora e vou ligar pros líderes para ver qual é a percepção e o sentimento deles. Eu, Davi Alcolumbre, gostaria de votar hoje. Vai ter que votar um dia. Se não votar hoje, vai votar na terça, mas o meu desejo é votar hoje – disse Alcolumbre.

A votação do projeto estava inicialmente prevista para quarta-feira, mas foi adiada após senadores questionarem a tentativa de acelerar a tramitação da proposta.

Entre os que manifestaram resistência à análise imediata estavam os senadores da oposição Magno Malta (PL-ES), Marcos Rogério (PL-RO), Tereza Cristina (PP-MS) e Damares Alves (Republicanos-DF), que defenderam mais tempo para examinar o texto.

Hoje, Alcolumbre criticou os senadores bolsonaristas por trabalharem para adiar a votação.

– Não pode todo mundo a todo instante no processo eleitoral, inclusive as maiores agressões contra o governo, porque diziam que o governo era um governo gastador e precisava fazer corte, e agora, um dia depois que o Estado brasileiro propõe um projeto apoiado por colegas senadores, que será deliberado, começa um bocado de dúvidas sobre o corte de gasto. Não entendo isso. Estavam falando a verdade no processo eleitoral ou era só pra ganhar voto igual fazem em redes sociais?

A iniciativa, que foi protocolada no Senado ontem, é de autoria do senador Jaques Wagner (PT-BA) e relatoria do líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM). O texto foi elaborado pela equipe econômica do governo federal.

Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o conjunto de medidas terá impacto de R$ 60 bilhões nas contas públicas no próximo ano, com efeitos que devem crescer nos anos seguintes.

Entre as principais medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo que o governo bloqueie gastos para perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o limite inferior da margem de tolerância.

O texto também prevê uma nova rodada de redução de benefícios tributários, ampliando de 10% para 20% o corte linear de incentivos fiscais, além de estabelecer limites para compensações tributárias.

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