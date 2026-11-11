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Política Alcolumbre relembra vídeo de Zema comendo banana com casca e ironiza desempenho do mineiro nas urnas Presidente do Senado se referiu ao ex-governador, que saiu derrotado na corrida pelo Planalto este ano, como 'espoca urna'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ironizou nesta terça-feira o desempenho do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) nas eleições presidenciais deste ano. Em seguida, o aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o mineiro de "espoca urna" — termo utilizado para se referir a candidatos com baixa votação.

"Me deparei com o governador de Minas Gerais, pré-candidato à Presidência, gravando um vídeo no celular para divulgar nas redes para ofender o atual presidente. Ele chegou a comer banana, com casca e tudo, para dizer que os alimentos estavam caros. Abriu a urna agora na eleição e (Zema) teve 0,27% para presidente do Brasil. Não deu certo aquele videozinho que ele fez", disse Alcolumbre durante sessão plenária.

A gravação citada foi publicada por Zema em fevereiro de 2025. O mineiro aparece comendo uma banana com casca — no que diz ser uma sugestão para economizar diante da alta dos preços dos alimentos. A declaração de Alcolumbre nesta terça-feira ocorreu após o senador Otto Alencar (PSD-BA) criticar o vídeo gravado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no oeste da Bahia.







Zema conquistou 326.488 votos (0,27% dos válidos) no pimeiro turno deste ano. O desempenho representa uma redução de 41,67% em relação à votação do candidato do Novo a presidente em 2022. Há quatro anos, o cientista político Felipe D'Ávila recebeu 559.708 votos (0,47% dos válidos).

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