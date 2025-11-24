A- A+

BRASIL Alcolumbre responde a Messias e diz que analisará indicação ao STF 'no momento oportuno' Presidente do Senado diz que Casa cumprirá sua prerrogativa de 'conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo Presidente da República'

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou ter recebido a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) "com respeito constitucional". Em comunicado emitido nesta segunda-feira, Alcolumbre afirmou que a Casa analisará a indicação de Messias "no momento oportuno", sem estabelecer um prazo.

A manifestação ocorre depois de Messias ter publicado uma carta dirigida a Alcolumbre, na qual afirmou ser seu “dever” colocar-se desde já à disposição do presidente do Senado para o escrutínio constitucional. O texto ressalta a trajetória do indicado dentro do próprio Senado, onde trabalhou anos atrás sob acolhimento do atual presidente da Casa.





“Durante um período significativo de minha carreira, fui acolhido pelo presidente Davi para trabalhar no Senado Federal, onde, próximo aos demais membros daquela Alta Casa Legislativa, aprendi a dimensionar a atividade política como um espaço nobre de definição de rumos e administração de conflitos em nossa sociedade (...) Acredito que, juntos, poderemos sempre aprofundar o diálogo e encontrar soluções institucionais que promovam a valorização da política, por intermédio dos melhores princípios da institucionalidade democrática”, diz um trecho da carta.

A movimentação foi vista como tentativa de melhorar o clima após a escolha de Messias ter contrariado preferências do próprio Alcolumbre, que defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A falta de consulta prévia ao presidente do Senado provocou incômodo entre aliados e elevou o risco político para a sabatina.

Ao final da nota, Messias afirma que pretende conversar individualmente com cada senador para apresentar sua visão e ouvir preocupações sobre o Judiciário.

