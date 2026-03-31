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STF Alcolumbre sabia que Lula faria envio da indicação de Messias ao STF, mas não foi comunicado a data Aliados do senador afirmam que o andamento dependerá da articulação do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu enviar nesta terça-feira ao Senado a mensagem com a indicação do chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF) sem comunicar previamente a data exata da formalização ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), segundo aliados do parlamentar.

Alcolumbre sabia, segundo esses interlocutores, que o envio poderia ocorrer nos próximos dias. Lula e o senador não se falam há cerca de duas semanas.

A decisão de enviar agora ocorreu diante da avaliação, no Planalto, de que o avanço da tramitação ficará mais difícil com a aproximação do calendário eleitoral e o esvaziamento do Congresso a partir de junho.

No entorno de Alcolumbre, a leitura é que não há compromisso nem de acelerar nem de travar a tramitação. Também não há, por ora, calendário definido.

Aliados do senador afirmam que o andamento dependerá da articulação do governo e lembram que o Planalto levou quatro meses para formalizar a indicação, o que enfraquece eventual cobrança por rapidez.

Pelo rito, a mensagem é encaminhada ao Senado e publicada. Cabe ao presidente da Casa decidir quando enviá-la à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sem prazo para isso.

O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a tramitação seguirá o ritmo de Alcolumbre e indicou prazo de até 15 dias para a sabatina após o envio à comissão.

— A mensagem vai para o Davi, não vem direto para mim. No tempo dele, manda para a CCJ. Ainda não falei com ele, mas assim que chegar leio em oito a quinze dias e marco a sabatina. Não sei se precisa ser célere. O tempo de Davi é o tempo de Davi — disse.

A indicação enfrenta resistências desde novembro, quando Lula anunciou o nome contrariando a preferência de Alcolumbre e de parte da cúpula do Senado pelo ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O episódio abriu um período de desgaste entre o Planalto e o comando do Senado, ainda não superado.

Hoje, aliados de Alcolumbre avaliam que o cenário dependerá da articulação política do governo.

No Planalto, a leitura é que enviar a mensagem agora era a alternativa menos ruim. Adiar a formalização, segundo interlocutores, empurraria a tramitação para um calendário ainda mais afetado pelas eleições e reduziria as chances de avanço antes do segundo semestre.

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