BRASÍLIA Alcolumbre se irrita com Paulinho da Força por ação sobre impeachment no STF Deputado é autor da ação que desencadeou a liminar do ministro Gilmar Mendes limitando os pedidos de impeachment de integrantes do STF

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reclamou da atuação do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), autor da ação que desencadeou a liminar do ministro Gilmar Mendes limitando os pedidos de impeachment de integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF). Alcolumbre foi informado da decisão enquanto estava na residência oficial do Senado em reunião com Paulinho, presidente do Solidariedade e relator do projeto da dosimetria. O encontro tratava de temas relativos ao Amapá, governado pela sigla.

Minutos após a chegada do deputado, a decisão foi divulgada. Segundo interlocutores, Alcolumbre demonstrou irritação tanto com o conteúdo da decisão quanto com o fato de o instrumento jurídico ter sido elaborado por Paulinho, com quem tem relação de proximidade.

Horas depois, em plenário, Alcolumbre, responsável por analisar pedidos de destituição de membros do STF, considerou o caso uma “grave ofensa à separação dos Poderes”.

Este não é o primeiro mal-estar em que Paulinho se envolve nos últimos meses. O parlamentar é relator do projeto da dosimetria, que pode reduzir penas para envolvidos em atos golpistas e beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulinho busca, desde setembro, apoios para finalizar um texto de consenso.

Ele enfrentou, inclusive, resistência de Alcolumbre à proposta original. O deputado já se reuniu com PL, PT, União, PP, Republicanos, MDB, PSD, PSDB, Podemos, Solidariedade, Avante, PRD e Novo, mas o projeto pouco andou.

