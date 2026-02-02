A- A+

Eleições 2026 Alcolumbre, sobre eleições: Democracia demonstrará força, maturidade e vitalidade Ainda sobre a paz, Alcolumbre disse que é preciso ter paz entre grupos de ideologias diferentes, entre instituições e Poderes

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta segunda-feira (2) que a democracia mostrará sua força e maturidade durante as eleições. Ele fez um apelo por diálogo, bom senso e paz, em discurso na abertura do ano legislativo.

"Um ano especialmente importante. Um ano de eleições gerais. Mais uma vez, a democracia brasileira demonstrará sua força, sua maturidade e sua vitalidade. E, neste momento, faço um apelo ao País: precisamos, mais do que nunca, de diálogo, de bom senso e de paz", afirmou.

Ainda sobre a paz, Alcolumbre disse que é preciso ter paz entre grupos de ideologias diferentes, entre instituições e Poderes.

"É preciso afirmar com absoluta clareza: Defender a paz nunca foi, e nunca será, sinônimo de omissão. Nosso desejo de paz não significa que tenhamos medo da luta. Nossa luta é, e sempre será, em defesa de todos os brasileiros", completou.

Ele declarou que a mensagem presidencial ao Legislativo mostrou o desejo por uma relação harmônica.As declarações ocorreram na tarde desta segunda-feira, 2, durante solenidade do Congresso Nacional de inauguração dos trabalhos legislativos de 2026.

Na ocasião, também compareceram o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

O Congresso Nacional retoma os trabalhos com um calendário de apenas um semestre em 2026, devido às eleições. Na avaliação de parlamentares, o prazo encurtado dificulta grandes reformas neste período e é um fator de tensão para projetos de interesse eleitoral, tanto para o governo, como para o Centrão e a oposição.



