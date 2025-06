Alcolumbre tenta acordo para votar legalização de bingos e cassinos nas próximas semanas

A- A+

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tenta construir um acordo para colocar em votação no plenário o projeto que legaliza jogos de azar, como bingos, cassinos e jogo do bicho. A interlocutores, o chefe da Casa disse que deseja ter o tema analisado ainda neste semestre e que tem tentado convencer os líderes partidários a fechar um acordo para isso.

Por outro lado, de acordo com aliados de Alcolumbre, mesmo com o desejo dele avançar com o projeto, um acordo com os partidos ainda não está feito e precisa ser construído. A iniciativa ainda enfrenta resistência de alguns partidos da oposição, como o PL, e da bancada evangélica do Congresso, que mobiliza contra a aprovação.

Se aprovado pelo Senado sem alterações em relação ao texto que veio da Câmara, o projeto vai para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O relator do projeto é o senador Irajá Abreu (PSD-TO) e a medida conta com o endosso de partidos do centrão, como o PP e União Brasil. Também há apoio em parte do governo, como no Ministério do Turismo. Parlamentares que são a favor do projeto dizem que o texto ajudaria o governo ao permitir que fosse aumentada a arrecadação com a regulamentação dos jogos.

O texto passou pela Câmara em fevereiro de 2022 e contou com o empenho pessoal do então presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), para a aprovação. Ele foi aprovado pela CCJ do Senado em junho do ano passado, também com o empenho de Alcolumbre, que na época era o presidente da comissão.

Quando foi aprovado pela CCJ, o projeto teve o endosso do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que hoje é líder do partido.

O projeto regulamenta cassinos integrados à resorts. De acordo com o texto, casas de jogos poderão funcionar em embarcações marítimas e fluviais, que seguirão regras específicas. Os cassinos têm que comprovar capital social de pelo menos R$ 100 milhões.

O credenciamento dos cassinos vale por trinta anos e eles serão obrigatoriamente integrados a complexos de lazer, com atividade hoteleira, como resorts, ou em embarcações.

O projeto também permite a exploração do bingo em caráter permanente apenas em casas de bingo, ou em estádio de futebol, ficando proibidos os jogos de bingo eventuais, exceto se realizados por entidades filantrópicas.

