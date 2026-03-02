A- A+

BRASIL Alcolumbre vai definir destino de caso Lulinha em meio a novo momento de tensão com o Planalto Decisão sobre votação da CPI do INSS ocorre em ambiente de desgaste institucional; aliados negam rompimento, mas falam em recado político ao deixar MP do Redata expirar

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deve decidir nos próximos dias se mantém ou anula a votação da CPI do INSS que aprovou a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, um dos filhos do presidente Lula, em meio a uma nova onda de descontentamento com o Executivo.



A deliberação foi contestada por parlamentares governistas, que apontam irregularidade na contagem dos votos e pediram a invalidação do resultado. A análise, segundo interlocutores, será técnica — embora inserida em um contexto mais amplo de atrito entre o Senado e o Palácio do Planalto.

Alcolumbre orientou os governistas a formalizar o pedido por escrito, com imagens e documentos, e indicou que o material será examinado com apoio da Secretaria-Geral da Mesa, da Advocacia do Senado e da Polícia Legislativa. A assessoria informou que ele ouvirá os dois lados antes de decidir. Não há prazo definido.

Após o tumulto na sessão da CPI, na quinta-feira, parlamentares da oposição e da base foram à residência oficial do Senado apresentar suas versões. A ambos os grupos, o presidente teria reiterado que as comissões têm autonomia, mas que a chefia da Casa pode ser acionada diante de eventual descumprimento regimental. Um aliado do parlamentar diz que Alcolumbre ouviu, pediu que houvesse uma formalização da contestação e afirmou que analisará o caso com cautela.

O episódio soma-se a desgastes acumulados nos últimos meses. A decisão de deixar caducar a medida provisória que criava o Redata — programa voltado à instalação de data centers — foi lida por interlocutores como um gesto deliberado de insatisfação política, e não apenas como divergência procedimental.

Oficialmente, a justificativa foi o tempo exíguo para análise da proposta, aprovada pela Câmara poucas horas antes do vencimento. Aliados lembram que Alcolumbre havia declarado em plenário, no ano passado, que não pautaria matérias complexas enviadas às vésperas do prazo final. O compromisso teria sido assumido após pressão de senadores que reclamavam de prazos apertados e da expectativa de que a Casa atuasse apenas como instância homologatória.





Um interlocutor do presidente do Senado diz que a Casa não pode ser apequenada ao descrever o sentimento predominante. Outra crítica recorrente é que o Senado não deve ser apenas um chancelador das decisões da Câmara. A avaliação é que, diferentemente da Câmara — onde votações costumam ocorrer sob orientação partidária —, no Senado cada voto é tratado individualmente, o que exige negociação mais demorada. Submeter temas estruturais à deliberação de última hora, argumentam, fragiliza a autoridade da presidência.

O Redata antecipava benefícios tributários previstos para entrar plenamente em vigor apenas com a reforma tributária, a partir de 2027. O regime previa suspensão e posterior alíquota zero de IPI, PIS/Pasep e Cofins na aquisição e importação de equipamentos destinados à instalação ou ampliação de data centers, além de redução do imposto de importação quando não houvesse produção nacional equivalente. Em contrapartida, as empresas deveriam destinar parte da capacidade de processamento ao mercado interno ou ampliar investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

Com a caducidade da MP, a equipe econômica passou a buscar alternativas jurídicas. A legislação atual, porém, proíbe a criação de novos incentivos fiscais neste ano, o que dificulta a reedição do modelo por meio de nova medida provisória ou projeto de lei. Chegou a ser cogitada a criação de comissão mista para modular os efeitos da MP, mas não há consenso sobre a viabilidade da solução. O impasse gerou reação do setor de tecnologia e obrigou o Executivo a procurar saídas técnicas para evitar o esvaziamento do programa.

Para interlocutores de Alcolumbre, a ausência do texto na pauta funcionou também como sinal político. Eles negam ruptura com o governo, mas reconhecem mal-estar acumulado. Parte da insatisfação remonta ao ano passado, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), contrariando a expectativa de Alcolumbre, que defendia o nome do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Lula chegou a prometer uma conversa de reaproximação no início deste ano, mas o encontro ainda não ocorreu. Desde então, o contato entre ambos foi apenas pontual, por telefone.

Segundo relatos, o senador interpreta a ausência desse gesto como sinal de distanciamento. A interlocução cotidiana com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), perdeu intensidade, e não há diálogo direto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Embora não se fale em rompimento formal, o ambiente é descrito como mais frio. O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso e aliado de Alcolumbre no Amapá, passou a desempenhar papel mais ativo na articulação junto à presidência da Casa.

Há ainda a percepção de pressão pública direcionada ao presidente do Senado, com repercussão considerada desproporcional. A direção do União Brasil acompanha o cenário por meio de relatórios internos. Integrantes do centrão dizem ainda enxergar influência do Palácio do Planalto nesses ataques nas redes ao Congresso, uma vez que o governo tem estimulado o discurso de “nós contra eles”, baseado na retórica que o Parlamento não defende os interesses do povo.

O avanço das investigações relacionadas ao caso Master também integra esse pano de fundo. No Congresso, há quem avalie que o governo não atuou para conter a escalada da crise. A CPI do Crime Organizado aprovou convocações e quebras de sigilo ligadas ao escândalo, mesmo após resistência de Alcolumbre à instalação de uma comissão específica sobre o tema.

Aliados do senador manifestam incômodo com a condução de ações da Polícia Federal que atingem figuras associadas ao Centrão e enxergam componente político na narrativa de confronto entre “governo do povo” e “Congresso dos poderosos”. Governistas, por outro lado, atribuem parte da reação ao fato de investigações alcançarem aliados regionais do presidente do Senado e à condução da CPI por um parlamentar do PT.

É nesse cenário que se insere a análise sobre o caso Lulinha. Integrantes da base sustentam que houve irregularidade na votação e pedem anulação. O presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirma ter seguido o regimento e já encaminhado os requerimentos às autoridades competentes, declarando que não pretende aguardar eventual deliberação da chefia do Senado.

Participantes das reuniões relatam que Alcolumbre só se manifestará após examinar o material protocolado, incluindo vídeos e registros da sessão. Uma eventual anulação pode ser vista como gesto de acomodação ao Executivo; a manutenção do resultado, como afirmação de autonomia institucional.

Embora auxiliares de Lula afirmem não enxergar influência de Alcolumbre no episódio da CPI, dois governistas com trânsito no Planalto dizem que uma coisa está ligada a outra e que o parlamentar teria se aliado ao bolsonarismo para dar um recado — mirando o entorno próximo do presidente da República. Um parlamentar do centrão com assento na CPI avalia, por sua vez, que Alcolumbre poderá usar do incidente para capitalizar junto ao Planalto.

Parlamentares próximos ao senador reiteram que a decisão será estritamente regimental. Como contraponto à leitura de distanciamento, mencionam que o acordo Mercosul-União Europeia, prioridade do governo, também é tratado como prioridade pela Casa, com expectativa de votação ainda em março.

