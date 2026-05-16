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Democracia Cristã Aldo Rebelo diz que sua pré-candidatura à Presidência pelo DC está mantida Pronunciamento ocorre depois de notícias de que a legenda pretende substituí-lo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, recém-filiado à sigla

O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou neste sábado (16) que sua pré-candidatura à Presidência da República pelo partido Democracia Cristã (DC) está mantida, em nota à imprensa publicada em sua conta no Instagram.

O pronunciamento ocorre depois de notícias de que a legenda pretende substituí-lo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, recém-filiado à sigla. A informação foi inicialmente publicada pelo jornal Folha de S Paulo.

"Minha pré-candidatura à presidência da República está mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã", disse Rebelo. "A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo o que defendo como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas."

O ex-ministro também afirmou que candidaturas são projetos coletivos e não de grupos e interesses específicos. Emendou que foi "escolhido para levar adiante um projeto de união e desenvolvimento do Brasil, ancorado na minha biografia sem mácula e na minha experiência na administração pública e no Congresso Nacional".

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