Aldo Rebelo é anunciado como coordenador de campanha presidencial de Caiado
Ex-ministro aceitou o convite após ter a candidatura ao Planalto negada pelo Democracia Cristã
O ex-ministro Aldo Rebelo assumirá a coordenação da campanha presidencial do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).
A decisão foi anunciada nesta quinta-feira em nota e atribuída a um convite feito pelo candidato e pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, escolhido como vice na chapa de Caiado.
Rebelo chegou a manifestar interesse em lançar uma candidatura própria ao Planalto, mas entrou em confronto com a direção do Democracia Cristã, partido do qual era filiado, e foi expulso da sigla.
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Aldo esteve presente na convenção nacional do PSD no último domingo, que oficializou a candidatura presidencial de Caiado. A decisão de convidá-lo para assumir a campanha, por sua vez, também teria passado pelo coordenador político do PSD Heráclito Fortes.
"A escolha de Aldo Rebelo reforça a estratégia de ampliar o diálogo com diferentes segmentos da sociedade e reunir quadros de reconhecida experiência na formulação de propostas para o país", disse o partido em nota.
(Em atualização)