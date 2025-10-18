A- A+

Política Aldo Rebelo no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça-feira (21) Ex-presidente da Câmara dos Deputados deve abordar na entrevista os desafios da reestruturação do MDB e os próximos passos na articulação partidária nacional

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (21). Filiado ao MDB desde 2024, ele vem assumindo protagonismo na reorganização nacional do partido e participando de articulações estaduais para fortalecer diretórios e definir rumos estratégicos. Recentemente, recebeu a missão de coordenar encontros temáticos e preparar o Congresso Nacional da sigla.

Natural de Viçosa (AL), Aldo Rebelo tem longa trajetória na política nacional. Foi deputado federal por São Paulo por cinco mandatos consecutivos, presidiu a Câmara entre 2005 e 2007 e integrou ministérios nos governos Lula e Dilma – como Defesa, Ciência e Tecnologia, Esporte e Coordenação Política. Também já foi ministro-chefe da Secretaria de Coordenação Política, assumiu cargos na administração paulista e migrou entre legendas ao longo dos anos.

Nos últimos meses, Rebelo ganhou destaque em episódios polêmicos: em maio de 2025, foi convocado como testemunha de defesa no inquérito que investiga o almirante Almir Garnier. Durante depoimento no STF, o ministro Alexandre de Moraes chegou a ameaçá-lo de prisão por suposto desacato quando ele fez observações sobre “força de expressão” presentes no discurso de Garnier.

No podcast, Rebelo deve abordar os desafios da reestruturação do MDB, os próximos passos na articulação partidária nacional e sua interpretação sobre os conflitos institucionais recentes, especialmente no Supremo.

O Direto de Brasília vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem o programa: Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras; e LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros deste projeto são: Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, Autoviação Progresso, Grupo Antonio Ferreira Souza, Água Santa Joana, Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

