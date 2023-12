A- A+

BRASIL Além da posse de Gonet, relembre críticas de Lula à atuação do Ministério Público e à Lava-Jato Petista tem histórico de atritos com o MPF

Durante a posse do novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a subir o tom contra posturas do Ministério Público Federal (MPF) e da Operação Lava-Jato, conduzida pelo MPF e da qual o petista foi alvo.



Lula afirmou, nesta segunda-feira, que "não existe a possibilidade de o MP achar que todo político é corrupto" e que, se o país quiser evitar aventuras, o órgão precisa "jogar o jogo da verdade".

A declaração foi alvo de críticas de lavajatistas redes sociais. Entre eles, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR), ex-coordenador da força-tarefa da Lava-Jato no Paraná, que afirmou que o petista estaria defendendo o "jogo da troca de favores e da impunidade".

Veja outras ocasiões em que Lula criticou o MPF:

"Quadrilha do Deltan"

Em 1° de agosto deste ano, em sua live semanal, Lula falou de perda de confiança no MPF, referindo-se ao ex-coordenador da Lava-Jato em Curitiba:

— (O MP) era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o (Deltan) Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Porque é um bando de aloprados que acharam que poderiam tomar o poder atacando todo mundo ao mesmo tempo, o governo, o Poder Executivo, o Legislativo, a Suprema Corte, todo mundo.

"Jogaram fora a lista tríplice"

Em entrevista ao portal "Brasil 247" em março deste ano, Lula culpou a Lava-Jato por sua decisão de ignorar a lista tríplice elaborada pelo Ministério Público para a PGR:

— Jogaram fora uma coisa que só eu tinha feito, de escolher a lista tríplice. Jogaram fora. E esses moleques são responsáveis por isso.



Quadrilha

Durante evento na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 11 de dezembro de 2019, o petista criticou a força-tarefa da Lava-Jato após a denúncia do "quadrilhão" do PT ter sido rejeitada pela Justiça Federal em Brasília:

— Se houve alguma quadrilha neste país, ela se chama Lava-Jato.

"Pacto quase diabólico"

Em 10 de novembro de 2016, Lula disse ter preocupação com um "pacto quase diabólico" contra seu nome, fazendo referência às acusações da Lava-Jato, em ato organizado em sua defesa:

— Não tenho nenhuma preocupação de prestar contas à Justiça brasileira. O que eu tenho preocupação é quando vejo um pacto quase diabólico entre a mídia, a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz que está apurando todo esse processo.

