Além de Bolsonaro, outros 14 suspeitos de envolvimento em trama golpista ficaram em silêncio

A- A+

A maioria dos intimados a prestar depoimento na Operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado, optou por ficar em silêncio. Das 27 pessoas que foram à Polícia Federal (PF), entre investigados e testemunhas, 15 não prestaram declarações, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Netto e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos.

Já entre os 12 que falaram, estão os ex-comandante da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Junior, o ex-comandante do Exército Marco Antonio Freire Gomes, o ex-ministro Anderson Torres e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O conteúdo de todos os depoimentos foi divulgado nesta sexta-feira (15) por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quase todos que ficaram em silêncio apresentaram como justificativa o fato de não ter tido acesso a todos os elementos da investigação. Antes dos depoimentos, Moraes concedeu acesso das defesas aos autos, mas explicou que isso não se aplica às diligências em andamento.

A defesa de Bolsonaro, por exemplo, entregou no dia do depoimento uma petição informando que ele tem "total interesse em cooperar plenamente com a investigação e provar sua inocência", mas que optou pelo silêncio devido à "falta de acesso a todos os elementos de prova".

O ex-ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) detalhou que não falaria por não ter tido acesso à delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, além de todos os materiais apreendidos.

O coronel Marcelo Câmara declarou que não falou por estar sem seu advogado, que estava acompanhando outro investigado, Tércio Arnaud. A defesa dele já solicitou um novo depoimento.

Confira quem ficou em silêncio:

Ailton Barros, ex-major do Exército

Almir Garnier: ex-comandante da Marinha

Amauri Saad, advogado

Angelo Denicoli, major da reserva do Exército

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

Jair Bolsonaro, ex-presidente

José Eduardo Silva, padre

Hélio Lima, tenente-coronel do Exército

Marcelo Câmara, coronel da reserva

Mario Fernandes, general da reserva

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

Rafael Martins, tenente-coronel

Ronald Ferreira, coronel do Exército

Tércio Arnaud, ex-assessor da Presidência

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

Quem falou no depoimento:

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça

Bernardo Romão Correa Neto, coronel

Carlos de Almeida Baptista Junior, ex-comandante da Aeronáutica

Cleverson Magalhães, coronel

Eder Balbino,sócio da empresa de tecnologia

Estevam Theophilo, general da reserva

Filipe Martins, ex-assessor da Presidência

Guilherme Almeida, coronel

Laércio Vergílio, general

Marco Antonio Freire Gomes, ex-comandante do Exército

Sergio Ricardo Cavaliere, tenente-coronel

Valdemar Costa Neto, presidente do PL

Veja também

Depoimentos General poderia prender Bolsonaro por minuta do golpe citada em depoimentos? entenda