Além de capacete de grafeno, família Bolsonaro investe em vinhos, perfume e kits de maquiagem

Além do capacete de grafeno que será lançado por Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (11), em uma feira de motocicletas em São Paulo, a família do ex-presidente acumula uma série de negócios que tem no seu capital político o principal atrativo de venda.

A lista envolve desde vinhos e kits de maquiagem até cursos voltados para apoiadores na internet.

A mais recente empreitada deriva da empresa "Bravo Grafeno", fundada pelo próprio Bolsonaro e por seu filho "01", o senador Flávio Bolsonaro, e mais três pessoas em junho do ano passado.

A companhia aparece como optante do Simples Nacional, com capital social declarado de R$ 100 mil e escritório em Brasília (DF). A atividade principal é o "comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas".

Curso online

Em uma live com mais de 2,4 milhões de visualizações no ano passado, Bolsonaro e seus filhos Carlos, Eduardo e Flávio anunciaram a "Ação Conservadora", uma plataforma de treinamento destinada a candidatos, lideranças locais e apoiadores.

O negócio prometia, a custo de R$ 297,90 à vista, ensinar o aluno a “desfazer as mentiras da esquerda”, “ser eleito em 2024, mesmo sem recursos financeiros” e se tornar uma “liderança local e influenciar pessoas”. Os membros do curso teriam direito a uma conversa por vídeo com a família.

A "Ação Conservadora" aparece sob o guarda-chuva da empresa Eduardo Bolsonaro Cursos LTDA, cujo CNPJ, segundo o site da Fazenda, foi criado em abril de 2022. Na prestação de contas de 2022, Eduardo declarou ter faturado R$ 600 mil com a venda de “um treinamento on-line” pela empresa.

Caneca mágica e kit festa

Foi usando essa mesma firma que o filho "03" lançou, em fevereiro do ano passado, a "Bolsonaro Store", com produtos que reverenciam o ex-presidente.

Exemplos de produtos à venda são um calendário, com momentos marcantes da trajetória de Bolsonaro, uma "caneca mágica", que ao receber líquido quente mostra a silhueta do ex-presidente; troféu com o slogan "Deus, pátria, família e liberdade", um saca-rolhas e até um kit de festa com o tema Bolsonaro.

Os preços variam de R$ 9,90 a R$ 199,90. O item mais caro é um kit caipirinha. Recentemente, a loja passou a comercializar também produtos que remetem ao presidente americano, Donald Trump.

Livros

Outro mercado explorado pela família é o editorial. A “livraria Eduardo Bolsonaro”, fruto de uma parceria com o Centro de Desenvolvimento Profissional e Tecnológico (Cedet), vende obras do guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho e títulos como “O mínimo sobre Globalismo” e “Feminismo: perversão e subversão”.

Quando foi lançada, a livraria tinha em suas prateleiras virtuais produções literárias de escritores contestados pelo bolsonarismo, a exemplo de Chico Buarque e Paulo Coelho, mas boa parte foi tirada do acervo.

Eduardo e Carlos também apostaram no lançamento de livros próprios. O deputado é coautor de “Jair Bolsonaro: Fenômeno Ignorado”, publicado em 6 setembro de 2022, no qual descreve o próprio pai como “uma das figuras mais desprezadas da política brasileira”.

O vereador, por sua vez, lançou em agosto do ano passado um livro digital sobre o início da estratégia digital que ele montou para o pai. Chamado de “Redes sociais e Jair Bolsonaro: o começo de tudo”.

Maquiagem

Nem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro escapou dos negócios. Já longe da presidência, Michelle fez às vezes de blogueira e lançou, em março de 2023, uma linha de produtos cosméticos que leva seu nome e é vendida no site do maquiador Agustin Fernandez.

A ex-primeira-dama também virou recentemente dona de uma agência de marketing. A MPB Business LTDA iniciou suas atividades em fevereiro de 2023 tendo Michelle como única sócia e um capital social de R$ 10 mil.

Perfume

Nos últimos meses, Eduardo ainda passou a divulgar a marca Vinho Bolsonaro, criada por dois empresários apoiadores do ex-presidente. Numa publicação no Instagram em novembro, o deputado diz ter a “satisfação de estar entrando nesse projeto” e que antes era consumidor e agora está “participando de dentro”.

Uma série de outros produtos criados por apoiadores foram presenteados à família, a exemplo da picanha e do perfume Bolsonaro. No caso da fragrância "Mito", ela é desenvolvida em parceria.

