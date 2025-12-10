A- A+

Eleição 2026 Além de Derrite e Kassab, outros secretários devem deixar gestão Tarcísio de olho nas eleições Kassab anunciou saída do governo estadual nesta quarta-feira, ainda sem cravar se irá disputar algum cargo eletivo

A saída de Gilberto Kassab (PSD) da Secretaria de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, anunciada nesta quarta-feira (10), não deve ser a única baixa da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outros secretários pretendem deixar o cargo de olho nas eleições de 2026.

No mês passado, Guilherme Derrite (PL) saiu da Secretaria de Segurança Pública para retomar a cadeira na Câmara dos Deputados, e no ano que vem deve disputar uma vaga no Senado. A exoneração foi antecipada para que Derrite pudesse relatar o projeto de lei sobre facções criminosas no Legislativo. Nos próximos meses, outros secretários também avaliam sair para focar na disputa eleitoral.

O secretário da Casa Civil, Artur Lima, é um deles. Ele é considerado braço direito de Tarcísio e está no governo desde o primeiro dia de mandato, mas estuda se candidatar a deputado federal. O secretário Guilherme Piai (Agricultura) também avalia tomar a mesma decisão.

O secretário de Turismo, Roberto de Lucena (Republicanos), também deve deixar o cargo pelo mesmo motivo, mas no seu caso trata-se de uma tentativa de reeleição, já que ele é deputado federal que se licenciou em 2023 para assumir a pasta estadual.

A secretária da Mulher, Valéria Bolsonaro (PL), estuda disputar a reeleição como deputada estadual — ela se licenciou da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para assumir a pasta, no ano passado. A Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo de São Paulo, Natália Rezende, vinha sendo cotada para disputar um cargo em 2026 por ter ganhado protagonismo na gestão, especialmente com a privatização da Sabesp, mas nos últimos meses negou a intenção de concorrer a qualquer posto.

Ainda que tenha anunciado a saída do governo, Kassab, que é presidente nacional do PSD, não crava que vai disputar cargos eletivos e nem exatamente quando vai pedir exoneração, mas afirmou que já havia combinado esse movimento com Tarcísio desde o início da gestão. A reportagem do GLOBO e da CBN apurou, porém, que interlocutores do governador e do próprio Kassab avaliam que a saída deve ocorrer já nos próximos dias.

— Pode ser hoje, pode ser amanhã, ainda não tem nada. Isso pode ser até março. Já estou delegando funções. Eu estou cada vez mais me envolvendo com o processo eleitoral e quero estar à frente do partido para comandar as eleições. Só isso. Não tem nada de candidatura minha — disse Kassab.

Segundo aliados, embora publicamente negue, Kassab gostaria de estar posicionado para disputar a vaga de vice na chapa de reeleição de Tarcísio, ou até mesmo a cabeça de chapa caso o governador venha a concorrer à Presidência — cenário hoje considerado menos provável. Uma conversa entre Tarcísio e Kassab para definir os próximos passos deve ocorrer ainda neste ano.

Na esfera municipal, ao menos seis baixas na gestão Ricardo Nunes (MDB) são esperadas, a maioria em busca de uma vaga na Câmara dos Deputados. Os titulares que já se movimentam nesse sentido são Orlando Morando (Segurança Urbana), ainda sem partido; Enrico Misasi (Casa Civil), que vai concorrer pelo MDB; Rodrigo Ashiuchi (Meio Ambiente), que é filiado ao PL; Milton Vieira (Inovação e Tecnologia), filiado ao Republicanos; Sidney Cruz (Habitação), do MDB; e Rogério Lins (Esportes), do Podemos.

Essas saídas já eram esperadas desde o início do ano, quando eles foram anunciados secretários por Nunes, até mesmo pelo perfil político deles — Morando, Ashiuchi e Lins são ex-prefeitos de cidades da Região Metropolitana de São Paulo, enquanto os outros três já ocuparam cargos no Legislativo municipal ou federal.

Além disso, a primeira-dama Regina Nunes também vem sendo cotada para disputar uma cadeira na Alesp, segundo interlocutores do governo, principalmente por sua visibilidade nas redes atrelada à causa animal. A ideia é que ela concorra pelo MDB, mesmo partido do prefeito.

