A- A+

PL do DPVAT Além de Maurício do Vôlei, outros 19 deputados do PL votaram por retorno do DPVAT; veja votos Proposta foi aprovada na última terça-feira com 304 votos favoráveis

O voto do deputado federal Maurício Souza (PL-MG), o Maurício do Vôlei, a favor do projeto que recria o DPVAT, seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito, não foi o único do PL a favor do projeto apesar do posicionamento contrário do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a proposta. Nas suas redes sociais, Maurício afirmou que votou por engano a favor da proposta e pediu desculpas.

Nesta quarta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a aprovação do projeto. O seguro obrigatório foi extinto durante o seu governo. De acordo com Bolsonaro, a extinção aconteceu por "excesso de arrecadação e denúncia de desvios".

Além de Maurício do Vôlei, entretanto, outros 19 deputados do PL votaram a favor. O projeto foi aprovado com 304 votos favoráveis e 136 contrários. Na votação, a liderança do PL orientou voto contrário à proposta. Entre os deputados que votaram pelo retorno do pagamento do DPVAT estão alguns que normalmente votam com o governo, apesar de pertencerem à mesma sigla de Bolsonaro, como Ícaro de Valmir (SE) e João Carlos Bacelar (BA).

Entre os partidos da base, o que mais teve votos contra o projeto foi o União Brasil: 27 deputados votaram contra a proposta, enquanto 21 votaram a favor. Outras siglas que fazem parte do governo se posicionaram majoritariamente a favor da proposta: no Republicanos, foram apenas 3 votos contrários, no PSD foram 7 e no MDB, 8. Os 57 deputados do PT que participaram da votação foram unânimes a favor do retorno do DPVAT.

Veja também

mobília do Alvorada Caso mobília do Alvorada: Bolsonaro e Michelle voltam a acionar Justiça por retratação de Lula