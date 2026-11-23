A- A+

BRASÍLIA Além do pacote fiscal, veja outras pautas econômicas que governo tenta aprovar até dezembro Desafio do Planalto antes do recesso do Congresso vai do fim das bets ao Orçamento de 2027

Após avançar com o primeiro pacote de medidas fiscais no Senado, que deve ser votado nesta segunda-feira (23) na Câmara dos Deputados, o governo buscará avançar sobre outras propostas econômicas consideradas prioritárias antes do recesso parlamentar, entre eles o Orçamento de 2027.

A lista, no entanto, é extensa, e aliados do presidente Lula já admitem que parte pode ficar para o ano que vem, quando uma nova legislatura dará mais cadeiras no Congresso à oposição.

Estão na fila:

os projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Orçamento de 2027;



a definição da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) pelo Senado;



as medidas provisórias (MPs) do Imposto Seletivo, do novo Desenrola Brasil, e da proibição das bets;



a proposta de emenda constitucional (PEC) que viabiliza a tarifa zero no transporte público em fins de semana com parte das emendas parlamentares.

Líderes governistas admitem que o calendário é apertado e, por isso, exigirá uma seleção das matérias com condições de avançar ainda neste ano, deixando outras para o próximo ano.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que teve papel importante nas negociações para aprovar a proposta fiscal na última quarta-feira, deve se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos próximos dias.

Além das propostas em tramitação, a expectativa é que os dois discutam a indicação de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal ( STF) e a composição do próximo governo.



Antes de avançar sobre as demais propostas, porém, o Planalto precisa concluir a tramitação das medidas fiscais na Câmara, cuja votação está prevista para a próxima segunda-feira. O texto reúne medidas de contenção de despesas e aumento de receitas que, segundo estimativas do governo, podem gerar um impacto fiscal em torno de R$ 50 bilhões em 2027.

O pacote é considerado importante para fechar as contas deste ano e a elaboração do Orçamento de 2027, compatibilizando as metas de resultado primário (receita menos despesas, sem os juros) com as benesses prometidas e criadas por Lula durante a campanha eleitoral. A intenção é concluir sua análise até 17 de dezembro (antes do encerramento oficial dos trabalhos, em 22 de dezembro).

Outra frente é a implementação da reforma tributária. O Senado tem até 15 de dezembro para definir a alíquota de referência da CBS, que substituirá PIS, Cofins e parte do IPI a partir de janeiro.

O percentual de 11,3%, calculado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), enfrenta questionamentos de parlamentares e representantes do setor produtivo, que enxergam risco de aumento da carga tributária. Caso o Senado não aprove uma resolução dentro do prazo, prevalecerá o percentual estabelecido pelo TCU.

Ainda no âmbito da reforma, os parlamentares precisam analisar a MP que estabelece as alíquotas do Imposto Seletivo, que incide sobre produtos considerados de alguma forma nocivos, para 2027, além de uma proposta de emenda à Constituição encaminhada à Câmara para prorrogar a vigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) enquanto o Seletivo não entra em funcionamento.

Entre as matérias com maiores condições de avançar ainda neste ano, segundo líderes governistas, está a medida provisória do novo Desenrola Brasil, voltado à renegociação de dívidas de pessoas físicas.



A comissão mista foi instalada na terça-feira, com o deputado Jonas Donizette (PSB-SP) na presidência e o senador Cid Gomes (PSB-CE) na relatoria. A meta é votar o relatório até 3 de dezembro, permitindo que a proposta seja analisada pelos plenários da Câmara e do Senado ainda em 2026.

A medida autoriza a União a adquirir até R$ 15 bilhões em carteiras de dívidas em atraso, para viabilizar renegociações com descontos ou parcelamentos. Embora tenha validade até março de 2027, os parlamentares querem concluir a tramitação antes da mudança de composição do Congresso, em fevereiro.

No caso da MP que proíbe a exploração e a publicidade de apostas esportivas e jogos on-line, o ritmo está mais lento. A comissão mista responsável pela análise ainda aguarda instalação, embora, segundo interlocutores da cúpula do Congresso, o objetivo também seja concluir a votação antes do início da nova legislatura.

Já a PEC da Tarifa Zero, que define que um montante de R$ 12 bilhões das emendas parlamentares irá custear o transporte público gratuito aos fins de semana e feriados, está sendo vista por integrantes da base governista como uma das propostas com tramitação mais difícil antes do recesso.

Enviada ao Congresso em outubro, ela enfrenta resistência de deputados e senadores. O presidente da Câmara, Hugo Motta, já se manifestou favorável à gratuidade, embora defenda outra fonte de financiamento. Incluída nas prioridades discutidas por Alcolumbre com líderes partidários no início de novembro, a PEC ainda tramita na Câmara e precisa ser aprovada em dois turnos nas duas Casas.

Veja também