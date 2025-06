Alepe celebra 27 anos da Defensoria Pública de Pernambuco com sessão solene

A- A+

A Defensoria Pública de Pernambuco comemora, no dia 9 de junho, 27 anos de história. Com a presença de autoridades, defensores e convidados, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou, nesta segunda-feira (2), uma sessão solene em celebração à trajetória da instituição. Na solenidade, nove defensores públicos aposentados foram homenageados.

Segundo o defensor público-geral do estado, Henrique Seixas, que recebeu uma placa comemorativa em nome da defensoria, a cerimônia é um reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido pelo órgão.

“A gente fica muito feliz com essa homenagem que é promovida pela Alepe, uma sessão solene que é um reconhecimento de toda a atividade que a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco desenvolve em favor da população carente”, afirmou.

A instituição estabeleceu metas, até 2027, para proporcionar à população um serviço com ainda mais qualidade.

“A defensoria pública tem dentro do seu planejamento estratégico os objetivos e as metas que são desenvolvidas para os próximos anos. Até 2027, nós vamos ter diversas atividades, entre elas a interiorização da defensoria, e a possibilidade de a gente ter um quadro de apoio. Queremos avançar cada vez mais para que a gente atenda a nossa função que é a de prestar um serviço de qualidade e resgatar a cidadania da população pernambucana”, ressaltou Seixas.

Serviços

De acordo com o vice-presidente da Alepe, deputado estadual Rodrigo Farias (PSB), que representou o presidente da Assembleia e autor do requerimento que deu origem à homenagem, deputado Álvaro Porto (PSDB), o ato solene celebrou e reconheceu os 27 anos de trajetória da instituição.

“A história da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco é sinônimo de promoção de cidadania, dignidade e direitos, uma história que merece sempre ser reverenciada, aplaudida e valorizada. Ao longo desse tempo, a defensoria tem garantido de forma exemplar assistência jurídica integral, gratuita e de qualidade, sobretudo às pessoas com maior vulnerabilidade social”, afirmou.

Homenageados

Durante a cerimônia, nove defensores aposentados foram homenageados, são eles: Nilma Campos Leal, Nilza Campos Leal, Maria do Socorro Muniz Costa, Margarida Cardoso, Francisco Jairo, Geraldo Delmas, Lúcia Helena, Naura Reis e Francinete Barros.

Maria do Socorro Muniz Costa, de 93 anos, teve que se aposentar em 2002, aos 70 anos, por conta da idade. Ela destacou a importância da defensoria na sua trajetória profissional.

“A Defensoria Pública para mim foi muito importante, aprendi muito. Uma coisa que me deixa muito gratificada é o relacionamento, o calor humano, e os colegas com quem eu trabalhava. E também a grata satisfação de defender o pessoal carente. Para mim, era muito gratificante, de muita alegria, quando eu enfrentava, na época, os cartórios judiciários e ia atrás em busca dos direitos daqueles que não podiam pagar advogado.”

Defensora pública aposentada Maria do Socorro Muniz Costa, de 93 anos. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Presença

Além de Henrique Seixas e Rodrigo Farias, compuseram a mesa de honra o segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Eduardo Sertório, representando o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto; o procurador-geral do Recife, Pedro Pontes, representando o prefeito João Campos (PSB); a promotora de Justiça Isabela Bandeira, representando o Ministério Público de Pernambuco (MPPE); o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPCO), Ricardo Alexandre; o presidente da Associação dos Empresários do Brasil (AEBR), Fernando Mendonça; e a vereadora do Recife Flávia de Nadegi (PV), representando a Câmara Municipal.

