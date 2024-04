A- A+

POLÍTICA Alepe concede título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao ministro do STJ Sessão solene aconteceu no auditório da Casa

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) concedeu, na manhã desta quinta-feira (4), o título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Mauro Luiz Campbell. A sessão solene aconteceu no auditório Ênio Guerra, no Centro do Recife. O encontro reuniu representantes de diversos Poderes.

O Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, foi representado pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, que prestigiou a sessão solene e cumprimentou o ministro Campbell e as demais autoridades presentes.

A mesa de honra foi composta pelos presidentes da Alepe, o deputado estadual Álvaro Porto, e do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto; o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes; o procurador-geral do Recife, Pedro Pontes; e o deputado estadual Eriberto Filho, que representou os idealizadores da resolução, feita em 2022, Eriberto Medeiros (deputado federal) e Francismar Pontes (deputado estadual).

Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, tomou a palavra. Ele exaltou a extensa trajetória dos serviços prestados pelo ministro do STJ e a relação dele com os pernambucanos, desde quando começou a atuar como advogado até os dias de hoje, como ministro do órgão de maior relevância do Poder Judiciário brasileiro. Em entrevista à Folha de Pernambuco, Porto reconheceu a homenagem e a classificou como justa.

"É uma honra para nós receber tão ilustre jurista como cidadão pernambucano. É um título merecido, que vem enriquecer ainda mais o nosso povo. É com grande prazer que a Assembleia Legislativa de Pernambuco entregou esse título de cidadão. A gente sabe que ele vai honrar, agora como filho de Pernambuco", comentou.

O deputado estadual Eriberto Medeiros Filho contou que a resolução ao cidadão amazonense é mais do que merecida, porque ele vem se destacando, num papel importante como operador de Direito em todo o País.

"Ele saiu de lá [Amazonas] trilhando um caminho bonito. Foi secretário de Segurança Pública e ,atualmente, vem no STJ desempenhando um papel importante e difundido para todos nós. O trabalho dele vem refletindo aqui em Pernambuco, assim como em todos os Estados. É claro que, com diversas honrarias, Pernambuco não ficaria de fora", salientou.

Durante o discurso, emocionado, o manauara Campbell, que é ministro do STJ desde 2008, começou elogiando os encantos naturais de Pernambuco, como praias e pontos turísticos conhecidos em todo o País. Ele também parabenizou os parlamentares que trabalham com políticas públicas voltadas aos mais necessitados.

"Como vocês puderam ouvir o meu discurso, a minha relação com esta terra é longeva. Agradeço, primeiro, a coragem do povo nordestino, evidenciado pelos pernambucanos, por poderem terem ido à Amazônia brasileira e exercer uma influência extraordinária na formação do nosso povo amazonense. Isso é um fato que nós todos temos muito apreço", revelou.

Carreira

Campbell iniciou a vida profissional como advogado e já exerceu diversas funções na carreira pública, como promotor de Justiça, secretário-geral do Ministério Público do Amazonas, procurador-geral de Justiça, corregedor-geral da Justiça Federal e ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Também já recebeu mais de 70 condecorações, entre títulos e medalhas, e já publicou dezenas de artigos científicos.

