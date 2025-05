Alepe homenageia profissionais de destaque

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou, ontem, uma sessão solene em homenagem a profissionais de diferentes segmentos que têm se destacado por sua contribuição à sociedade. A iniciativa é de autoria do deputado estadual Wanderson Florêncio (SD), que destacou a importância do reconhecimento público aos profissionais de diferentes categorias.

“Nós estamos no mês de maio, que representa os trabalhadores do nosso país. Então, nada mais justo que condecorar as pessoas que através do seu dia a dia transformam a sociedade. Estamos reconhecendo profissionais de diversos segmentos de acordo com o histórico, tempo de trabalho e compromisso coletivo. Todos aqui têm repercussão social e estamos reconhecendo o trabalho deles”, afirmou o parlamentar.

Homenageados

Entre os 46 homenageados, esteve a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos. Doutora em Ciências da Linguagem e mestra em Letras, a jornalista valorizou o trabalho coletivo da redação. “É muito gratificante receber essa homenagem porque, na verdade, é uma homenagem a todos que fazem a Folha de Pernambuco. Prezamos todos os dias pela qualidade, credibilidade e inovação. E o nosso maior ativo são as pessoas que se dedicam dia a dia a fazer um jornalismo comprometido com as causas da população e alinhado às tendências de consumo da informação”, afirmou.

Também homenageado na cerimônia, o defensor público-geral de Pernambuco, Henrique Seixas, ressaltou o papel do reconhecimento institucional.

“Quando esse reconhecimento vem de uma casa legislativa, que tem representação popular, e que entende que cada área tem uma missão de crescimento e fortalecimento, a gente fica ainda mais honrado e feliz em receber qualquer tipo de homenagem. Esses eventos fortalecem o conjunto”, afirmou.

A mesa de honra da solenidade foi composta pelo deputado estadual Wanderson Florêncio; pelo presidente da Associação dos Empresários do Brasil, Fernando Mendonça; pelo professor de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Flávio José da Silva; pela gestora do Parque Estadual de Dois Irmãos (PEDI), Sávia Florêncio; e pelo defensor público-geral de Pernambuco, Henrique Seixas.

Confira a lista completa de homenageados:

Adriane Falak – Professora e bailarina

Ana Woortmann – Veterinária e policial civil

Anderson Roberto Medeiros (Riqueza) – Guia de turismo

André Canuto – Advogado e administrador de empresas

Antonio Everton Ulisses da Silva – Motorista de ônibus (Borborema)

Cássio Cavalcante – Produtor cultural e escritor

Cristiano Lourenço Menezes – Empresário da gastronomia (Restaurante Varanda)

Danúbia Lima – Doutora em Ciência do Solo, com ênfase em Microbiologia do Solo

Diego Deverson dos Santos – Guia turístico (Cacau Show)

Larissa Terto da Silva – Presidente da Comissão de Direito da Família e Conselheira da OAB/PE

Eleonora de Barros Melo – Médica

Eliane Teixeira de Melo – Cozinheira

Flávio José da Silva – Professor de Engenharia Mecânica da UFPE

Fernando Chalegre – Consultor empresarial

Fernando Mendonça – Presidente da Associação dos Empresários do Brasil

Gilvanete Maria Freitas de Almeida – Odontóloga

Gildo Joaquim do Nascimento – Professor de Educação Física e Segurança

Helrick Azevedo – Gestor de Projetos Sustentáveis

Henrique Seixas – Defensor Público-Geral do Estado de Pernambuco

Jackson Soares dos Santos – Pastor e terapeuta João Pires – Empresário da gastronomia

José Wilker Matos de Albuquerque – Fotógrafo

Judite Cortizo – Delegada da Mulher (Homenagem Póstuma – Representante: Juli Cortizo, filha)

Laudicéia Bezerra da Silva – Gestora da Escola do ENEM Senador Aderbal Jurema

Leonardo Santos – Cirurgião bucomaxilofacial

Leusa Santos – Jornalista da Folha de Pernambuco, editora-chefe

Luciana Marcelino – Fisioterapeuta, especialista em TDAH e autismo

Luciano Malta Cabral – Advogado

Marcilene Nascimento – Secretária da Federação da Agricultura

Marconi Dionizio de Queiroz – Motorista de ônibus (Borborema)

Maria Cristina Monteiro – Advogada e professora

Maria Marluce Lins Silva – Chefe do Departamento de Preços da empresa Borborema

Marina Lima – Jornalista e assessora de comunicação no SENAI-PE

Morgana Suelen – Professora e bailarina

Mirelle Figueiroa – Assessora de marketing e desenvolvedora de negócios

Patrícia Mota – Chefe do Cerimonial da Câmara Municipal do Recife

Rafaela Milena Alves Ferreira – Presidente do Grupo Super Mães Especiais

Ronaldo Menezes – Cinegrafista e fotógrafo

Rosimere Silva – Professora de Educação Física

Sérgio Santos – Servidor público, chefe dos Escoteiros Duarte Coelho 102, biólogo

Severino Ramos da Silva – Funcionário público, presidente da Associação de Moradores do Jardim Nossa Senhora das Graças (Jaboatão)

Stella M.L. Lavor de Alencar Barros – Médica

Tiago José de Lima – Empresário da Agência de Turismo Maracatur

Val Santana – Fotógrafo

Verônica Dantas – Presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB-NE, terapeuta

Wesley D'Almeida – Fotógrafo

