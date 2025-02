Alepe promove curso de capacitação para jovens parlamentares

A- A+

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realiza, nos dias 13 e 14 de fevereiro, o “Curso de Atualização para Jovens Parlamentares”, promovido em parceria com a Frente Jovem Parlamentar.

Organizado pela Escola do Legislativo (Elepe), o evento acontece no Auditório Sérgio Guerra e tem como objetivo capacitar vereadores da Frente e demais parlamentares municipais interessados.

A programação inclui palestras ministradas pelos consultores legislativos da Alepe, Daniel Sarinho, Mauro Carneiro e Cilano Barros. Os participantes terão contato com temas como o funcionamento do sistema legislativo, a elaboração de projetos de lei e o papel fiscalizador do mandato.

Também serão abordadas as competências do parlamento municipal, a tramitação legislativa e a participação popular, além de aspectos financeiros e de transparência na gestão pública.

Para o superintendente da Escola do Legislativo, José Humberto Cavalcanti, a iniciativa busca preparar os jovens parlamentares para os desafios da atuação legislativa.

“A renovação política traz consigo grandes desafios, especialmente para os jovens parlamentares que iniciam sua trajetória legislativa.

Nosso objetivo é oferecer conhecimento técnico e prático, capacitando-os para que exerçam suas funções com segurança, eficiência e responsabilidade. A formação contínua é essencial para fortalecer o papel do Legislativo e aproximá-lo ainda mais da sociedade”, afirmou.

O presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, destacou a importância da capacitação.

“A Elepe, sempre atenta às demandas que surgem no serviço público, vai assegurar, como é de praxe, qualificação abrangente e de referência para jovens parlamentares, o que fortalece o Legislativo e impacta positivamente a sociedade”, disse.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram da Elepe (@escoladolegislativope). Informações adicionais estão disponíveis pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (81) 3183-2469.

