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Rio de Janeiro Alerj articula nova eleição para presidência após decisão do TSE sobre Bacellar e já projeta maioria Deputados avaliam cenário de sucessão e discutem acordo para manutenção do comando da Casa durante eventual transição

Nos bastidores da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), cresce a expectativa entre deputados para a realização de uma nova eleição à presidência da Casa assim que for publicado o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinando a convocação do pleito. A decisão é aguardada para os próximos dias e deve desencadear uma reorganização no comando do Legislativo fluminense.

Nesta quarta-feira (25), o TSE publicou a certidão de julgamento que determina a comunicação "com urgência" à Justiça Eleitoral do Rio sobre a cassação de Bacellar, "para fins de cumprimento imediato" desta determinação.

Depois que a Alerj for comunicada, o presidente em exercício da Assembleia, Guilherme Delaroli (PL), terá que oficializar a vacância do cargo de Bacellar em Diário Oficial, e iniciará os trâmites para convocar a sessão extraordinária que elegerá um novo chefe do Legislativo. De acordo com o regimento interno da Alerj, o prazo para essa eleição ocorrer é de cinco sessões, mas há a expectativa na Assembleia de que a votação seja realizada já nesta sexta-feira.

Uma reunião do colégio de líderes está marcada para esta quinta-feira, às 9h. Nela, os deputados vão discutir detalhes da votação. Ela deve ser aberta e híbrida, com parlamentares participando presencialmente e outros de forma remota.

De acordo com interlocutores de Delaroli, já há uma maioria consolidada em torno do nome do deputado Douglas Ruas (PL) para assumir a presidência da Alerj. A leitura, até esta quarta-feira, é que o parlamentar reúne cerca de 40 votos, sobretudo de partidos do campo de centro-direita, o que lhe garantiria vantagem confortável em uma eventual disputa.

A movimentação, no entanto, vai além da presidência da Alerj. Aliados trabalham com o cenário de que, uma vez eleito, Ruas possa assumir o governo do estado por linha sucessória, a depender dos desdobramentos políticos e jurídicos da decisão do TSE.

Nesse contexto, um acordo político vem sendo costurado para garantir estabilidade institucional. Pela proposta em discussão, Delaroli permaneceria no comando da Casa com a eventual ida de Ruas para o Executivo. A ideia, segundo parlamentares envolvidos nas negociações, é que a mudança tenha caráter transitório e não altere a estrutura de poder já estabelecida.

Procurada, a Alerj informou, em nota, que aguarda a comunicação oficial do Tribunal Superior Eleitoral para adotar as medidas regimentais necessárias.

Futuro de Ruas

Segundo interlocutores da Procuradoria da Alerj, a eleição prevista para sexta-feira deve se limitar à escolha do novo presidente da Mesa Diretora — cargo que, pela linha sucessória, garante a ascensão imediata ao governo do estado. Na prática, o eleito substituirá Ricardo Couto e permanecerá como governador em exercício por um período de até 30 dias.

Paralelamente, corre a disputa em torno da eleição para o mandato-tampão, cujo formato ainda depende de uma decisão do ministro Luiz Fux. Caberá a ele definir se prevalece o projeto aprovado pela Alerj em fevereiro ou as regras anteriores.

Caso o magistrado valide a nova legislação, que prevê desincompatibilização em 24 horas e voto aberto, o deputado Douglas Ruas poderá entrar na disputa. Por outro lado, se o entendimento for pela manutenção das normas antigas, que exigem afastamento do cargo com seis meses de antecedência, nomes como o próprio Ruas, André Ceciliano (PT-RJ) e Nicola Miccione ficariam impedidos de concorrer.

Nesse cenário, o presidente eleito da Alerj assumiria o comando do estado, substituiria Couto e conduziria o processo eleitoral. Para disputar o mandato-tampão enquanto estiver no exercício do cargo, no entanto, será indispensável que a lei aprovada pelo Legislativo seja considerada válida pelo Supremo.

Nos bastidores, o PSD defende uma alternativa distinta: a realização de eleição direta, com convocação do eleitorado às urnas para definir o próximo governador.

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