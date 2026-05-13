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RIO DE JANEIRO Alerj exonera assessores de Thiago Rangel, deputado preso em ação que investiga fraudes na Educação Político foi afastado das funções legislativas na tarde desta terça-feira pela Mesa Diretora, em cumprimento a decisão do STF que prevê ainda convocação de suplente

Após decidir pelo afastamento do mandato do deputado estadual Thiago Rangel (Avante), diante da manutenção de sua prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) destituiu na noite desta terça-feira o seu gabinete.



A medida, que já estava prevista, foi publicada em edição extra do Diário Oficial. O parlamentar está preso desde a semana passada, quando foi alvo da operação Unha e Carne, da Polícia Federal. A ação investiga fraudes na compra de materiais e contratação de serviços pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.

Durante reunião do colégio de líderes realizada hoje, o presidente da Casa, Douglas Ruas (PL), afirmou que a Mesa Diretora decidiu retirar os assessores ligados ao gabinete do deputado e consultou a Procuradoria da Alerj sobre as condições e o prazo para convocação do suplente.

Segundo relatos de parlamentares presentes na reunião, a informação não foi contestada pelos líderes partidários.





Nos bastidores da presidência, a informação é que o gabinete de Thiago Rangel será destituído e que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar abrirá um processo disciplinar para apurar o caso.

A Casa também afirmou que cumprirá integralmente as decisões do STF.

A decisão ocorre após a Primeira Turma do Supremo manter por unanimidade a prisão do deputado. Os ministros seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, que determinou a continuidade da medida independentemente de deliberação da Assembleia Legislativa.

No entendimento de Moraes, não se aplica ao caso a imunidade parlamentar prevista na Constituição para deputados estaduais. A regra constitucional estabelece que parlamentares estaduais só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, cabendo às Assembleias Legislativas decidir, em até 24 horas, sobre a manutenção ou revogação da prisão.

Ao afastar a aplicação da prerrogativa parlamentar, o ministro retirou da Alerj a possibilidade de deliberar sobre a soltura do deputado.

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