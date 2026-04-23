A- A+

rio de janeiro Alerj pede ao STF que Douglas Ruas assuma governo do Rio interinamente até decisão sobre eleição De acordo com a Casa Legislativa, o "entrave" foi superado com a eleição de Ruas e assim a Constituição do estado "impõe o retorno imediato à ordem sucessória normal"

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pediu nesta manhã ao Supremo Tribunal Federal que o deputado Douglas Ruas, recém eleito novo presidente da Casa, seja reconhecido como primeiro sucessor do Executivo fluminense e assuma o cargo de governador em exercício do Estado. A Procuradoria-Geral da Alerj sustenta que a permanência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio como governador interino só se justificava em razão da falta do presidente da Casa.

De acordo com a Casa Legislativa, o "entrave" foi superado com a eleição de Ruas e assim a Constituição do estado "impõe o retorno imediato à ordem sucessória normal".

"Se a permanência do Presidente do Tribunal de Justiça no exercício da chefia do Executivo se legitimava enquanto inexistente ou inviável a investidura do primeiro sucessor constitucional, a recomposição válida da Presidência da Assembleia Legislativa faz cessar a causa impeditiva que autorizava o afastamento prático da linha sucessória prevista na Constituição do Estado do Rio de Janeiro", sustentou a Alerj.

O pedido foi endereçado ao ministro Luiz Fux, relator da ação que questiona as regras para a eleição indireta no Rio e não foi no bojo da outra ação sobre as eleições do Rio, que está sob relatoria do ministro Cristiano Zanin e discute se o pleito deve ser direto ou indireto. A discussão sobre ambos os processos está suspensa em razão de um pedido de vista do ministro Flávio Dino. Este sinalizou que vai devolver o caso para debate no STF assim que o Tribunal Superior Eleitoral publicar o acórdão da condenação do ex-governador do Rio, Claudio Castro.

Veja também