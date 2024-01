Alessandro Moretti será exonerado da Abin, diz colunista; Marco Aurélio Cepik assume

A- A+

O número 2 da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alessandro Moretti, será exonerado. A informação foi confirmado com fontes do governo federal pelo jornalista Gerson Camarotti, que adiantou, ao vivo na Globo News, na noite desta terça-feira (30), o nome escolhido para o cargo.

A queda do diretor-adjunto acontece após uma nova etapa da operação da Polícia Federal (PF) que investiga um suposto esquema de espionagem dentro da Abin durante o governo de Jair Bolsonaro.



Marco Aurélio Cepik assumirá o posto de diretor-adjunto na Abin. O escolhido para o cargo é o atual comandante da Escola de Inteligência da Abin. Cepik tem formação em ciência política e já atuou como diretor-executivo do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, em Porto Alegre (RS).

No inquérito da PF, que teve seu sigilo levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, os investigadores concluíram que alguns integrantes da cúpula teriam interferido e prejudicado no andamento das investigações.



Nesta terça-feira (30), o presidente Lula já havia se manifestado sobre a "falta de clima" para manter Moretti no cargo. Durante uma entrevista, Lula afirmou que a Abin "tinha um cidadão que mantinha relação com Ramagem" e que "se isso for verdade, não há clima para esse cidadão continuar".

Veja também

Justiça Criminalistas pedem que STF reconheça que juiz não pode condenar réu se MP pedir absolvição