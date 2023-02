A- A+

Repercussão Alessandro Vieira diz que Bolsonaro não tem força no Senado Para senador tucano, representantes do governo ex-presidente na Casa Alta reúnem, no máximo, doze parlamentares

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) negou que a votação para a presidência do Senado tenha se tornado uma espécie de terceiro turno da eleição presidencial, em entrevista ao UOL News desta quinta-feira (02).

De acordo com o senador tucano, afirmou que o bolsonarismo não tem tanta força na Casa, mesmo com os 32 votos recebidos por Rogério Marinho (PL-RN), que é apoiado pelo ex-presidente.

Vieira disse que os representantes do governo Bolsonaro no Senado reúnem, no máximo, doze parlamentares. “É uma ilusão imaginar que ele tenha representatividade aqui. Ele não tinha quando era presidente da República, imagine agora. Não existe espaço para o bolsonarismo aqui”, revelou Vieira.

O parlamentar, crítico do governo Bolsonaro, revelou que só votou em Marinho porque não concorda com a forma como Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente reeleito e apoiado por Lula, administrou questões relevantes dentro da Casa Alta. Para ele, existe no Senado uma insatisfação com a forma de condução da Casa por Pacheco.

“Temos 1,7 mil proposituras engavetadas pelo Pacheco, sem despacho, e que estão paralisadas. Tivemos o orçamento secreto e a resistência à instalação da CPI da Covid”, criticou.



