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Alessandro Vieira diz ter 'absoluta certeza' de que prisão de ministros do STF 'vai chegar'

Nesta quarta-feira (15) o ministro do STF Gilmar Mendes pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) que abra investigação para apurar possível abuso de autoridade de Vieira

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CPI do Senado do Crime Organizado durante leitura do parecer final do relator da CPI, senador Alessandro VieiraCPI do Senado do Crime Organizado durante leitura do parecer final do relator da CPI, senador Alessandro Vieira - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, afirmou nesta quinta-feira (15) ter "absoluta certeza" que a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) "vai chegar", nesta ou nas próximas legislaturas. Segundo declaração em entrevista à Revista Oeste, só depende dos senadores terem "coragem" para agir.

Nesta quarta-feira (15) o ministro do STF Gilmar Mendes pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) que abra investigação para apurar possível abuso de autoridade de Vieira. O pedido de Gilmar ocorre após o parlamentar ter proposto no relatório final da CPI o indiciamento do próprio Gilmar e também dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O relatório da CPI foi rejeitado pela maioria dos integrantes da comissão. Segundo Vieira, a votação ocorreu "sob ameaça direta" de ministros do STF. Ele disse na entrevista que "tem a ficha limpa" e que "não deve nada para esses caras".

"Aqui (no Senado) a gente não lida com criminoso pequeno. A gente lida com os maiores interesses da República", afirmou o parlamentar. "Não adianta uma declaração autoritária, não adianta uma ameaça, porque os fatos estão ali", completou.

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Alessandro Vieira havia proposto o indiciamento de Gilmar Mendes no relatório devido à decisão do ministro que derrubou requerimento da CPI para quebrar sigilos bancário, fiscal e telemático da Maridt Participações, empresa por meio da qual a família de Dias Toffoli mantinha cotas do resort Tayayá. O magistrado acatou pedido de habeas corpus impetrado em um processo de que era relator e não teria relação com a CPI.

Gilmar Mendes afirmou que o relator "se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal".

"Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador relator deste caso, eu disse: é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações", afirmou Gilmar.

Gilmar pede que o Ministério Público apure o possível enquadramento do senador na lei que trata de abuso de autoridade Em entrevista ao Estadão, Vieira afirmou que declarações do ministro Gilmar Mendes soam a provocação de "5ª série". Ele afirmou que seria 'uma covardia" deixar de pedir o indiciamento dos ministros e de Gonet.
 

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