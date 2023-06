Alessandro Vieira troca PSDB pelo MDB, que chega a 11 senadores

A- A+

O senador Alessandro Vieira (SE) anunciou nesta quarta-feira (21) que pediu desfiliação do PSDB e vai entrar no MDB. A informação foi dada por Vieira durante discurso no plenário do Senado, na mesma sessão que aprovou a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF) e que vai votar o novo arcabouço fiscal.

Com a filiação, o MDB passa de de 10 para 11 senadores e se mantém como a terceira maior bancada da Casa, atrás do PL, que tem 12 parlamentares, e do PSD, que tem 15. O PSDB, por sua vez, se desidrata ainda mais e passa a ter somente dois senadores.

Antes de fazer o anúncio, o senador se reuniu com integrantes de seu novo partido, como o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), e o senador Renan Calheiros (AL).

– Há a nossa convicção que o caminho certo nesse momento é através do MDB, com a liderança do senador Eduardo Braga, com a parceria da queridíssima ministra Simone Tebet, que também está na Casa, para que essa grande bancada possa contribuir para o Brasil e, mais adiante, contribuir também dentro de Sergipe na execução de obras, na realização de um projeto efetivo de desenvolvimento – declarou Alessandro Vieira.

Vieira foi eleito senador em 2018 pelo partido Rede Sustentabilidade. Antes de se filiar ao MDB, passou pelo Cidadania e PSDB.

Ao lado de Baleia Rossi e Simone Tebet, o líder do MDB no Senado comemorou a entrada do colega na legenda.

– Tenho certeza que engrandecerá o MDB no Senado e fará com que o MDB se rejuvenesça, se fortaleça e construa um futuro promissor no estado de Sergipe – declarou Eduardo Braga.

