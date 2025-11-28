A- A+

Política Alex Azevedo, da ANTT, abre debate da Transnordestina no podcast da próxima terça (2) O advogado, que acompanha o projeto de perto junto ao Ministério dos Transportes, é o entrevistado da próxima semana no "Direto de Brasília"

Meu podcast "Direto de Brasília", em parceria com a Folha de Pernambuco, abre o debate sobre a ferrovia Transnordestina. O nosso convidado da próxima terça-feira (2) é o advogado Alex Azevedo, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que acompanha o projeto de perto junto ao Ministério dos Transportes.

Enquanto o trecho do Ceará já está quase pronto, o de Pernambuco teve suas obras paralisadas no governo Bolsonaro, mas o edital para licitação da retomada das obras no trecho a partir de Salgueiro já foi publicado.

Paraibano de 62 anos, formado em Direito e Engenharia Civil, com mais de três décadas de serviço público, Alex ocupou vários cargos estaduais e municipais na Paraíba e no antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, atual Agência Nacional de Mineração (ANM).

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além da TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Veja também