Alexandre de Moraes abre investigação sobre atuação de militares em atos golpistas de 8 de janeiro

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta segunda-feira (27) investigação sobre a participação de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas nos ataques golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. O ministro também disse que cabe ao Supremo julgar militares eventualmente envolvidos.

"Fixo a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os crimes ocorridos em 8/1/2023, independentemente de os investigados serem civis ou militares e defiro a representação da Polícia Federal e autorizo a instauração de procedimento investigatório para apuração de autoria e materialidade de eventuais crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas e polícias militares relacionados aos atentados contra a democracia que culminaram com os atos criminosos e terroristas do dia 8 de janeiro de 2023", diz Moraes na decisão.

O ministro tomou a decisão em um pedido feito pela Polícia Federal, que ouviu policiais militares durante as investigações sobre os atos golpistas.

Veja também

Polícia Federal Novo superintendente da Polícia Federal no DF critica atos terroristas