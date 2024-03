Alexandre de Moraes autoriza que presa de 8 de janeiro retire tornozeleira para tratar câncer

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu nesta terça-feira que Karina Rosa dos Reis, uma das presas pelos atos golpistas de 8 de janeiro, retire sua tornozeleira eletrônica para tratar um câncer. A decisão de Moraes foi tomada diante de requerimento da defesa.

Karina argumentou que precisará realizar, em 20 de março, uma cirurgia por causa de um câncer maligno na tireoide. A ré não pode usar nenhum equipamento eletrônico ou de metal durante o procedimento.

“Autorizo a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico da requerente durante o período estritamente necessário para o procedimento cirúrgico e sua recuperação. Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas para a realização da cirurgia. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas”, deferiu Moraes.

De acordo com a decisão de Moraes, Karina vai precisar apresentar a documentação comprobatória da realização da cirurgia, bem como a informação médica de perspectiva de alta, além de seguir as demais “medidas cautelares a ela impostas” na Comarca de Araxá.

Condenações por 8 de janeiro

Até agora, o Supremo Tribunal Federal condenou 116 réus pela participação dos atos golpistas do 8 de Janeiro, em Brasília. Na ocasião, as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas. No começo de março, a Corte condenou mais 15 acusados. As penas variam de 12 a 17 anos de prisão.

Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.

