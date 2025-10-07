A- A+

prisão domiciliar Alexandre de Moraes autoriza visitas de Ciro Nogueira e Valdemar a Bolsonaro Sóstenes Cavalcante e Marcos Pontes também irão se reunir com ex-presidente, que está em prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, receba a visita de sete aliados, incluindo o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Também recerão a autorização o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Márcio Bittar (PL-AC). As visitas foram marcada para ocorrer a partir da próxima quarta-feira até o dia 20 de outubro.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o início de agosto, por ter descumprido medidas cautelares, suas visitas precisam ser autorizadas por Moraes.



Foram autorizadas as visitas para os seguintes dias, sempre no horário de 9h às 18h:

Senador Ciro Nogueira, no dia 9/10/2025

Marcus Antonio Machado Ibiapina, assessor do PL, no dia 10/10/2025

Bruno Scheid, vice-presidente do PL em Rondônia, no dia 13/10/2025

Senador Marcos Pontes, no dia 14/10/2025

Senador Márcio Bittar, no dia 16/10/2025

Deputado Federal Sóstenes Cavalcante, no dia 17/10/2025,

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), no dia 20/10/2025

O pedido de Ciro Nogueira foi feito na segunda-feira, após ele dizer ao GLOBO acreditar que Bolsonaro já decidiu qual candidato apoiar em 2026, e que os únicos postulantes "viáveis" seriam os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

A declaração motivou uma troca de farpas com o governador de Goiás, Ronald Caiado (União Brasil), que é pré-candidato à Presidência.

