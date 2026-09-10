Qui, 10 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta10/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Supremo Tribunal Federal

Alexandre de Moraes cancela pronunciamento que havia marcado para 11h

"Declaração será remarcado para data oportuna", informou a assessoria do ministro do STF

Reportar Erro
O ministro Alexandre de Moraes (STF) cancela pronunciamento que havia marcado para as 11hO ministro Alexandre de Moraes (STF) cancela pronunciamento que havia marcado para as 11h - Foto: Victor Piemonte/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cancelou pronunciamento que havia convocado para esta quinta-feira, 10. O cancelamento veio 56 minutos após o anúncio da fala pública.

Leia também

• Lula resistiu sobre falar em quebra de sigilo no STF; confira a coluna desta quinta (10)

• Como ministros do STF receberam decisões de Fachin: 'Amenizam a crise, mas não resolvem'

• Discussão sobre pedido de impeachment de Moraes gera moção até na Câmara de Joinville

"O pronunciamento do ministro Alexandre e de Moraes está cancelado e será remarcado para data oportuna", informou a assessoria do ministro a jornalistas às 8h45. O aviso anterior havia sido enviado às 7h41: "O ministro Alexandre de Moraes faz um pronunciamento, 11h". Ainda não há uma nova data para que o pronunciamento seja feito.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter