Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes cancela pronunciamento que havia marcado para 11h
"Declaração será remarcado para data oportuna", informou a assessoria do ministro do STF
O ministro Alexandre de Moraes (STF) cancela pronunciamento que havia marcado para as 11h - Foto: Victor Piemonte/STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes cancelou pronunciamento que havia convocado para esta quinta-feira, 10. O cancelamento veio 56 minutos após o anúncio da fala pública.
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"O pronunciamento do ministro Alexandre e de Moraes está cancelado e será remarcado para data oportuna", informou a assessoria do ministro a jornalistas às 8h45. O aviso anterior havia sido enviado às 7h41: "O ministro Alexandre de Moraes faz um pronunciamento, 11h". Ainda não há uma nova data para que o pronunciamento seja feito.