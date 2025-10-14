A- A+

STF Alexandre de Moraes concede liberdade provisória a réu do 8/1 por erro judicial Falha ocorreu durante a fiscalização das medidas cautelares do réu

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a Divanio Natal Gonçalves, acusado de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. A soltura foi emitida após a constatação de um erro judicial na fiscalização das medidas cautelares do réu.

A falha processual que motivou a decisão de Moraes ocorreu na Vara de Execuções Penais de Uberlândia. O órgão havia informado o não comparecimento do acusado para intimação, mas a defesa de Divanio Natal Gonçalves alegou que o réu estava sob a responsabilidade de outro juiz.

Na ocasião, o cumprimento das medidas cautelares era fiscalizado pela Vara de Precatórios Criminais, e não pela Vara de Execuções Penais.

O ministro Alexandre de Moraes reconheceu a falha e prontamente concedeu a liberdade provisória ao acusado. Além da soltura, o ministro do STF solicitou que a Vara de Precatórios Criminais encaminhe, no prazo de 48 horas, um relatório detalhado sobre a fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu.

Veja também