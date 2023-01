A- A+

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS Alexandre de Moraes determina prisão do ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres Polícia Federal realiza operação na casa do ex-ministro em Brasília. Torres foi exonerado do comando da Secretaria de Segurança do Distrito Federal no último domingo

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (10), a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. A decisão foi dada em resposta ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) que pedia a prisão do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal.

Além da prisão, agentes da Polícia Federal (PF) realizam uma operação na casa do ex-ministro, localizada no condomínio Ville de Montagne, no bairro Jardim Botânico, em Brasília.

Anderson Torres é um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou a ser ministro da Justiça do governo que terminou no último ano. Torres segue em viagem em Orlando, nos Estados Unidos, de férias com a sua família.

O retorno está previsto para o fim de janeiro e a ordem de prisão deve ser cumprida assim que o ex-ministro chegar ao Brasil.

O ex-membro do governo Bolsonaro havia sido nomeado para o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), no dia 2 de janeiro. Apesar disso, ele foi exonerado do comando da pasta no último domingo (8), por suposta "omissão" na invasão de bolsonaristas aos prédios do STF, Congresso Nacional e Palácio do Planalto.

Antes de ser desligado do cargo, Anderson publicou no seu Twitter uma mensagem considerando as ações extremistas em Brasília como "cenas lamentáveis".

