A- A+

Prisão Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar temporária a Bolsonaro Ex-presidente da República cumprirá a medida durante 90 dias. Após o período, a manutenção ou não da decisão será reavaliada

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes acatou, nesta terça-feira (24), ao pedido de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou que ele cumprirá prisão domiciliar durante 90 dias.

A medida foi tomada para que Bolsonaro se recupere de uma broncopneumonia.

Após esse período, Moraes vai reanalisar os requisitos para a permanência ou não da prisão domiciliar do ex-presidente.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente estava detido na Papudinha, em Brasília.

Na última segunda-feira (23), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, já tinha enviado um parecer favorável à prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro ao STF.

O pedido foi reforçado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que levou o parecer da PGR a Moraes.

Estado de saúde de Bolsonaro

Internado desde o dia 13 de março, após passar mal enquanto estava preso, Bolsonaro segue em tratamento contra uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

O ex-presidente teve melhora clínica, mas segue sem previsão de alta hospitalar, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça pelo Hospital DF Star.

"No momento segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta hospitalar", disse o comunicado do hospital.

Veja também