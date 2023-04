A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias o inquérito contra o deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL-CE) , investigado por vídeos publicados no Twitter convocando "ato contra o governo Lula.

"Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento, nos termos previstos no art. 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 60 (sessenta) dias o presente inquérito", diz o despacho.

Após as invasões, o deputado chegou a postar nas redes sociais a imagem da porta de um armário vandalizado do STF, com o nome do ministro Alexandre de Moraes, com a legenda: "Quem rir vai preso”.

No último dia 23 de março, o parlamentar bolsonarista se exaltou durante pronunciamento na tribuna e quebrou o microfone da Câmara dos Deputados. Fernandes fazia um discurso com críticas ao ministro da Justiça Flávio Dino, que apresentou ao Supremo uma queixa-crime contra cinco deputados e dois senadores bolsonaristas. O ministro se tornou alvo de notícias falsas desde a sua visita no Complexo da Maré.

