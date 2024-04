Alexandre de Moraes elogia Temer e fala em "injustiças dolosas" contra ex-presidente

A- A+

Em solenidade em homenagem ao ex-presidente Michel Temer nesta quarta-feira em Brasília, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes elogiou o governo do ex-governante que, segundo ele, sofreu "injustiças dolosas". Temer governou o país entre 2016 e 2018.

— Todas as injustiças dolosas que fizeram contra o seu governo não foram capazes de apagar as marcas, as reformas que foram aprovadas — afirmou Moraes, que recebeu aplausos da plateia.

Temer, de 83 anos, foi homenageado com o título de cidadão honorário de Brasília pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Moraes ainda elogiou a trajetória política do ex-presidente, que governou o país entre 2016 e 2018. Temer foi o responsável pela indicação de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 2017.





Além de Moraes, estavam presentes na solenidade o também ministro do Supremo Dias Toffoli, o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha e outras autoridades.

Temer foi alvo de investigações e chegou a ser preso preventivamente em 2019. Várias das acusações feitas contra o ex-presidente foram arquivadas pela Justiça.

