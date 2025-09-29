A- A+

Brasília Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, vira roteiro de filme Ministro relator do processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro já inspirou até roteiro de filme

Um dos ministros mais polêmicos do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de detenção, por liderar o movimento de tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023, já inspirou até roteiro de filme. O influenciador e jornalista português Sérgio Tavares divulgou que o filme “The Fake Judge: The story of a nation in the hands of a psychopath” (“O falso juiz: A história de uma nação nas mãos de um psicopata”, em tradução livre para o português) vai estrear no Brasil em 1º de novembro.

A produção, segundo a Media Truth Studios, busca “expor a ditadura imposta no Brasil” pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Conforme descrição do trailer publicado no YouTube, a Media Truth Studios diz que a produção terá depoimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do senador Eduardo Girão (Novo-CE) e dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Bia Kicis (PL-DF).

Tavares ficou conhecido no Brasil quando, em fevereiro de 2024, veio acompanhar o ato convocado por Bolsonaro na av. Paulista, em São Paulo. Ele teve a entrada no país barrada pela PF (Polícia Federal). Ficou no aeroporto de Guarulhos por mais de quatro horas para prestar esclarecimentos por não apresentar visto de trabalho, o que se traduziu num equívoco grosseiro.

A produção também terá depoimentos de Michael Shellenberger, Chris Smith, Allan dos Santos, Paulo Figueiredo, Silas Malafaia, Adalberto Piotto, Ludmilla Grilo, Karina Michelin, Oswaldo Eustáquio e de “refugiados do 8 de Janeiro” na Argentina e Itália.

O filme, em inglês, tem roteiro e produção assinados por Tavares e foi gravado em 10 países: Brasil, EUA, Portugal, Argentina, Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, Bélgica e Índia.

