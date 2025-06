A- A+

MINISTRO Alexandre de Moraes nega pedido da defesa de Braga Netto para adiar acareação com Mauro Cid Apesar de viagem de advogado, ministro do STF afirmou que outros defensores podem participar

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido da defesa do ex-ministro Walter Braga Netto para adiar a acareação com o tenente-coronel Mauro Cid, marcada para a próxima terça-feira.

O advogado José Luis Oliveira, que comanda a equipe de defesa, havia solicitado o adiamento para quinta-feira, alegando que no dia marcado estará fora do país. Moraes, contudo, afirmou que Braga Netto tem outros advogados que podem representá-lo.

"Verifico, portanto, que o réu Walter Souza Braga Netto está devidamente assistido por 6 (seis) advogados, sendo que os demais patronos, inclusive, participaram de várias audiências em que foram realizadas oitivas de testemunhas de acusação e defesa", afirmou o ministro.

De acordo com Moraes, o STF tem o entendimento que não configura cerceamento de defesa a rejeição de um pedido desse tipo "quando, havendo múltiplos advogados habilitados a atuar na causa, apenas um deles está impossibilitado de comparecimento".

A acareação foi marcada por Moraes na terça-feira, atendendo a um pedido da defesa de Braga Netto. O ex-ministro, que está preso preventivamente no Rio de Janeiro desde dezembro, foi autorizado a ir para Brasília, apenas para a acareação. No interrogatório dos réus, na semana passada, ele foi ouvido por videoconferência.

Durante os interrogatórios, Cid reforçou seu relato de que Braga Netto entregou dinheiro a ele, que seria utilizado para o plano golpista. Ao ser ouvido, o ex-ministro negou ter feito isso. Além disso, há divergências entre os dois do que foi discutido em uma reunião na casa de Braga Netto, em novembro de 2022, que contou com outros dois militares investigados.

