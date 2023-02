Alexandre de Moraes prorroga por 60 dias inquérito que investiga Anderson Torres e Ibaneis

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 60 dias o inquérito que investiga suposta omissão de autoridades, como o governador Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-secretário Anderson Torres, nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília. A determinação atende a um pedido feito pela Polícia Federal.

No pedido apresentado a Moraes, ao todo, a PF listou sete pendências para conclusão das investigações. Entre eles estão, por exemplo, a pendência de análise os protocolos de ações da Polícia Militar do DF (PMDF) referentes a grandes manifestações. O objetivo é verificar se houve quebra de padrão na atuação da corporação em relação ao dia 8 de janeiro.

Ainda segundo a PF, estão pendentes as imagens das câmeras de segurança da sede do governo do Distrito Federal entre os dias 1º e 20 de janeiro.

“Neste caso, a autoridade policial apontou a pendência de 7 (sete) diligências, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas, especialmente no que diz respeito à análise dos materiais apreendidos. Assim, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências ainda pendentes, há necessidade de prorrogação do presente inquérito”, escreveu Moraes na decisão.

Ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Torres é suspeito de ter facilitado os ataques golpistas às sedes dos Poderes no dia 8 de janeiro. Ele era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro até o fim de 2022.

Torres está preso desde o último dia 14 em razão dos atos terroristas realizados no dia 8 de janeiro contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Já Ibaneis foi afastado do cargo em razão dos ataques golpistas pelo prazo de 90 dias.

Veja também

Câmara Federal Bolsonarista propõe PL para criminalizar venda de produtos em alusão ao comunismo