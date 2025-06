A- A+

SUPREMO Alexandre de Moraes rejeita pedido de Bolsonaro para anular delação de Mauro Cid Ministro do STF considerou que solicitação, baseada em mensagens do Instagram, era ''impertinente'' ao atual momento do processo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para anular a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. De acordo com Moraes, a solicitação é "impertinente" ao atual momento do processo.

O pedido foi apresentado pelos advogados de Bolsonaro na segunda-feira, devido a mensagens que teriam sido trocadas por Mauro Cid em uma conta no Instagram, falando sobre seu acordo de delação. Os diálogos foram revelados pela revista Veja.

Moraes afirmou que o "atual momento processual é absolutamente inadequado" para o que ele considerou como "requerimentos impertinentes". Na decisão, o ministro analisou outros pedidos de diligências apresentados pelos demais réus do núcleo crucial da trama golpista.

Após o fim do interrogatório dos réus, na semana passada, foi aberto o prazo para que as defesas apresentassem diligências, que são medidas complementares que podem ser solicitadas para auxiliar no julgamento.

Veja também