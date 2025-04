Alexandre de Moraes rejeita recursos de Collor e determina prisão do ex-presidente

Após rejeitar recursos de Fernando Collor de Mello contra condenação em um desdobramento da Lava Jato, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do ex-presidente.

Na decisão desta quinta-feira (24), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o início do cumprimento da pena de Collor, de 8 anos e 10 meses, por corrupção e lavagem de dinheiro.

Em 2023, Collor foi condenado pelo STF em um dos processos da Lava Jato. Conforme a condenação, o ex-presidente e ex-senador, como antigo dirigente do PTB, foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora.



Collor teria recebido R$ 29,9 milhões em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis. Os pagamentos teriam sido feitos entre 2010 e 2014.

Uma sessão em plenário virtual, solicitada por Moraes, será realizada às 11h desta sexta-feira (25) para que demais ministros da Corte analisem a decisão. Até lá, a ordem de prisão segue em vigor.

"Após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO", diz o despacho do ministro Alexandre de Moraes.