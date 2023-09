A- A+

STF Alexandre de Moraes rezou com presos do 8 de janeiro e foi aplaudido, conta Rosa Weber em despedida A ministra relatou caso em discurso de despedida do STF ao agradecer a parceria do colega de corte

Em seu discurso de despedida do Supremo Tribunal Federal (STF), quarta-feira, Rosa Weber revelou que o ministro Alexandre de Moraes visitou penitenciárias onde estavam presas as pessoas sob suspeita de participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Em uma dessas visitas, a convite da própria Weber, o magistrado conheceu as celas, rezou e foi aplaudido pelos detentos.

Weber fez o relato quando agradecia a parceria de Moraes durante o período no qual presidiu o Supremo. Ela deixa o STF em razão da aposentadoria em 2 de outubro. A presidência da corte ficará com Luís Roberto Barroso, que toma posse nesta quinta.

— (Ministro Alexandre de Moraes) jamais recusou meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos e as detentas têm por vossa excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos de 8 de janeiro — relatou a ministra.

Durante as visitas, ocorridas tanto em presídios masculinos quanto femininos, Alexandre de Moraes foi aplaudido, disse Weber.

— Depois percorremos diversas celas tanto da Colméia (Penitenciária Feminina do Distrito Federal) quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não (fui aplaudida), o ministro Alexandre, um companheiro insubstituível — brincou ela, arrancando sorrisos dos demais ministros.

Moraes é o relator do processo que condenou os quatro primeiros réus julgados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. As penas de Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro variaram de 15 a 17 anos.

