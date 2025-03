A- A+

BRASIL Alexandre de Moraes vota para condenar mulher que pichou estátua do STF a 14 anos de prisão Débora Santos escreveu 'Perdeu, mané' em obra

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou para condenar Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Ela foi responsável por pichar a estátua A Justiça, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), durante os atos golpistas do 8 de janeiro.

O julgamento ocorre no plenário virtual, com previsão de durar até o dia 28 de março, entre os ministros da Primeira Turma do STF.





Santos escreveu na estátua "Perdeu, mané", frase dita pelo ministro Luís Roberto Barroso (hoje presidente do STF) a um manifestante bolsonarista que o abordou em Nova York, em novembro de 2022. A frase também foi pichada em outros pontos do STF no 8 de janeiro.

Ela escreveu uma carta pedindo desculpas a Moraes. O documento foi lido durante uma audiência de instrução do seu processo, em novembro. No texto, Santos afirma que na época não sabia da importância da estátua, mas que depois conheceu a história da obra e do seu autor, o artista mineiro Alfredo Ceschiatti.

Na carta, Santos também pede desculpas à nação brasileira como um todo. Segundo ela, outra pessoa começou a escrever na obra, mas pediu que ela continuasse, porque sua letra seria feia.

