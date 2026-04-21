A- A+

Conflito Alexandre e Rebeca Ramagem sobre a ordem dos EUA para delegado da PF deixar o país: 'Covardia' Lula diz que pode adotar medidas de 'reciprocidade' caso se verifique 'abuso' dos EUA; chefes do Itamaraty e da PF afirmam aguardar esclarecimentos de Washington

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem repercutiu nas redes sociais o anúncio do governo de Donald Trump de que identificou uma tentativa de "manipular o sistema de imigração do país" e, com isso, determinou a saída dos Estados Unidos de um funcionário brasileiro supostamente envolvido.

A medida foi confirmada pelas autoridades americanas uma semana após a detenção do ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que é considerado foragido no Brasil pela condenação a mais de 16 anos de prisão pela participação na trama golpista.

Pelas redes sociais, Alexandre Ramagem repercutiu a nota do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ligado ao Departamento de Estado americano, de que "nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos".

O governo brasileiro nega qualquer viés político nas ações contra Ramagem, que deixou o país "de forma clandestina" em setembro passado para não ser preso, segundo a Polícia Federal.

O ex-deputado também compartilhou com os seguidores um vídeo do ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro (PL), exilado no país há mais de um ano.

Na publicação, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ressalta a ordem de saída do funcionário brasileiro dos EUA e renova ataques à PF e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista. Na postagem, Eduardo disse que se tratou de um "dia ruim para Moraes" e, ao mesmo tempo, uma "boa notícia para os amantes da liberdade".

— [O delegado foi] Expulso dos Estados Unidos como repercussão da prisão do Ramagem, ou melhor, da detenção. Tudo indica aí, gente, que a Polícia Federal quis dar uma de malandra. O caso do Ramagem, que seria um caso de extradição, porque ele tem uma condenação injusta no Brasil, a Polícia Federal tentou 'bypassar' as autoridades americanas e tratar o caso como deportação por status migratório incorreto, o que na verdade também não se configura — disse Eduardo. — Se a cooperação [citada pela PF no dia da prisão] tivesse ocorrido, isso não estaria acontecendo.

Também pelas redes sociais, a mulher de Alexandre Ramagem, Rebeca Ramagem, compartilhou notícias sobre o caso e criticou as autoridades brasileiras pelo que ela já vinha classificando como uma suposta perseguição política contra o marido. Fez menção, desta vez, à detenção pelo ICE.

"A covardia é a arma dos fracos! Há exatamente uma semana, eu estava lutando pela verdade. Ela sempre aparece", escreveu Rebeca.

Lula promete 'reciprocidade' em caso de 'abuso'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil pode adotar medidas de "reciprocidade" caso se verifique algum "abuso" das autoridades americanas no caso do delegado brasileiro implicado na prisão de Ramagem.

Segundo a TV Globo, a autoridade citada é o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo de Carvalho, que atuava junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE).

Ramagem foi detido pelo órgão americano após ter o visto vencido, e a PF brasileira chegou a anunciar que a prisão do ex-deputado havia sido fruto de sua colaboração com as autoridades americanas. Mas Ramagem foi solto dois dias depois, sem audiências previstas nem pagamento de fiança. O ICE informou à PF, em reunião, que o brasileiro tem direito à permanência provisória nos EUA.

Em conversa com jornalistas na portal do hotel em Hannover, na Alemanha, onde participou da maior feira industrial do mundo e se reuniu com líderes empresariais, Lula afirmou que foi informado do caso do delegado na manhã desta terça-feira e ainda não tem detalhes do que aconteceu, mas rechaçou "ingerências" estrangeiras em ações de Estado do Brasil.

— Se houve um abuso norte-americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil. Não tem conversa. Queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas nós não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter com relação ao Brasil — afirmou Lula na Alemanha, antes de embarcar para Portugal, no último destino dessa ronda internacional.

Um servidor da Polícia Federal atua junto ao Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA (ICE) dos Estados Unidos para identificar situações como a de foragidos da Justiça brasileira. Inicialmente, a expectativa de autoridades brasileiras era que Ramagem, uma vez detido, fosse deportado e pudesse cumprir a pena de mais de 16 anos de prisão no Brasil.

O ex-parlamentar reforçou que sua situação nos EUA é legal e afirmou que tem pedido de asilo pendente de análise pelas autoridades americanas.

Aos jornalistas, também na porta do hotel de Hannover, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, demonstrou surpresa com a reação americana sobre a atuação de Marcelo Ivo de Carvalho.

— O delegado da Polícia Federal que está em Miami trabalha em conjunto com as autoridades americanas e está lá justamente para isso e essa função, que é baseada em um memorando de entendimento entre a Polícia Federal brasileira e as autoridades americanas. Portanto, todos sabiam e trabalharam em conjunto. Nós estamos aguardando esclarecimentos das autoridades americanas sobre a razão desta medida que foi tomada — disse Vieira.

Já o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fez coro ao ministro e disse que o governo brasileiro aguarda esclarecimentos dos Estados Unidos para eventualmente adotar qualquer medida de resposta.

— Esse colega já está há mais de dois anos nos Estados Unidos, fazendo atividade de cooperação policial, como fazemos com 34 países. Então, como o ministro disse, agora é aguardar formalmente algum esclarecimento para, a partir disso, adotarmos qualquer medida — destacou.

Nesta segunda-feira, a PF nomeou uma delegada para exercer a função de oficial de ligação no ICE, em Miami. Portaria assinada por Andrei Rodrigues na última sexta apontou Tatiana Alves Torres para o lugar de Marcelo Ivo de Carvalho.

Veja também