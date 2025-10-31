Alexandre Silveira diz ter recebido "ameaça eleitoral"
O ministro explicou que nunca havia mencionado a ameaça, "porque achei irrelevante"
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que sua decisão de apoiar o fim dos subsídios para a Geração Distribuída (GD) resultou em uma ameaça do setor pelo celular.
Segundo ele, "foi uma ameaça eleitoral", e agora "estão todos felizes porque vou sair", afirmou, sobre sua candidatura ao Senado no ano que vem.
Para concorrer ao Senado, Silveira terá que deixar o governo em abril. O ministro explicou que nunca havia mencionado a ameaça, "porque achei irrelevante", mas que se deu no contexto do trabalho do ministério para o fim dos subsídios do segmento.
Leia também
• Humberto responde Raquel e diz que PEC da Segurança não limita autonomia dos estados
• Hugo Motta diz que taxação de bets é inteligente para aumentar investimentos em segurança
• Dino cobra apresentação de dados de empresas do Perse que receberam emendas Pix
"Foi um registro apenas de uma manifestação, de uma entidade. Eu achei que era irrelevante, não tornei nem público. A gente enfrenta esses interesses todos", disse o ministro no seminário "Perspectivas para o Setor de Energia - Regulação, resiliência, inovação e data centers" promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.