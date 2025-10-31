Sex, 31 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
viagem política

Alexandre Silveira: viajei com o presidente Lula e pude ver o entusiasmo do mundo com o Brasil

O ministro disse que as riquezas brasileiras precisam ser reconhecidas, e que a COP30 será uma vitrine para o País

Reportar Erro
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira  - Foto: Ricardo Botelho/MME

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta sexta-feira (31) que a viagem que fez como presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Malásia, nesta semana, mostrou que o mundo está entusiasmado com o Brasil.

"É inadmissível que esse seja o País do futuro. Temos tudo para ser o País do presente", afirmou ele, durante evento de energia elétrica na Fundação Getulio Vargas (FGV).

Leia também

• "Foi dado passo importante e será um ganha, ganha', diz Alckmin, sobre encontros entre Lula e Trump

• Ministro Alexandre Silveira diz ter recebido "ameaça eleitoral": "Estão todos felizes porque vou sair"

• Luciano Hang é condenado a pagar mais de R$ 33 mil a Lula

Silveira disse que as riquezas brasileiras precisam ser reconhecidas, e que a COP30 será uma vitrine para o País. Às vésperas do evento, que será realizado em novembro, em Belém, no Pará, o ministro informou que pretende retomar o planejamento de usinas hidrelétricas no norte do Brasil, empreendimentos que são condenados por ambientalistas.

"Todas as nossas riquezas precisam ser reconhecidas, por isso defendo Margem Equatorial", declarou Silveira sobre a nova fronteira que começou a ser explorada pela Petrobras em frente ao estado do Amapá.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter