A- A+

ELEIÇÕES 2026 Alfredo Gaspar é anunciado como candidato a vice de Flávio Bolsonaro Confirmação se deu durante coletiva de imprensa realizada em Brasília, na manhã desta quarta-feira (5)

O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República, anunciou nesta quarta-feira, 5, o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) como o vice em sua chapa. "O vice é alguém que representa o Nordeste", disse Flávio, destacando a atuação de Gaspar na CPMI do INSS e na segurança pública. O anúncio foi realizado em entrevista a jornalistas na sede do PL, em Brasília

Flávio agradeceu às mulheres que foram cogitadas para compor a chapa presidencial, algumas presentes no evento em Brasília e destacou que batalhou muito para tê-las ao lado nessa corrida ao Palácio do Planalto. Disse, ainda, que lutou para ter mais tempo de TV nessa campanha, com a adesão de outros partidos, mas que não foi possível, em razão dessas legendas decretarem neutralidade.

O nome de Gaspar é uma sinalização ao público nordestino e, nos bastidores, é considerado um revés para a campanha de Flávio, que procurava uma mulher para o posto, com o objetivo de aproximá-lo do eleitorado feminino. Contudo, o senador também buscava meios de falar com o público do Nordeste.

Ao longo da campanha, foram cotados os nomes da senadora Tereza Cristina (PP-MS); da administradora e ex-presidente da Caixa Daniella Marques (Republicanos); da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); e da deputada Simone Marquetto (PP-SP) para compor sua chapa.

Veja também